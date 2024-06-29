"ابدأ" إنجازات مصرية تدعم الصناعة وترفع شعار "صنع فى مصر".. فيديو

قدمت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" فيديو مجمع يُسلط الضوء على أهم إنجازات المبادرة لتوطين صناعات مصرية متنوعة، والتي تحقق نجاحات باهرة على مختلف محاور عملها.
أولا: محور الشراكات: جذب استثمارات ضخمة وإقامة كيانات صناعية جديدة بإجمالى ١.٢٣ مليار دولار، وتوطين ٢٣ صناعة جديدة لأول مرة في مصر،
ثانيا: محور دعم الصناعة: تذليل العقبات وتوفير الدعم الكامل لمشروعات صناعية والتى تقدر حجم استثماراتها ٢٣ مليار جنيه فى ٨ قطاعات صناعية مختلفة.
ثالثا: محور التدريب والبحث والتطوير: تأهيل الكوادر المصرية بقطاع الصناعة وتطوير المدارس الفنية ومراكز التدريب الفني والمهني.