إدارة الدقى التعليمية توزع زجاجات مياه على طلاب الثانوية لتخفيف حرارة الجو.. صور

كتبت – مرام محمد

وزع طلاب الاتحادات والخدمات المعاونة بإدارة الدقي التعليمية، صباح اليوم السبت، زجاجات مياه على طلاب وطالبات الثانوية العامة؛ ️للتخفيف عليهم من حرارة الجو قبل دخول اللجان الامتحانية لأداء امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ، وذلك أمام مجمع جمال عبد الناصر.

جاء ذلك بناءً على توجيهات أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، وهالة كمال مدير عام إدارة الدقي التعليمية.

وانطلقت لجان امتحان مادة الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية، ومادة التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية، في تمام الساعة التاسعة صباحًا وتستمر لمدة ثلاث ساعات، وذلك في ثالث أيام امتحانات الثانوية العامة في المواد الدراسية الأساسية المضافة للمجموع.

ويؤدي امتحانات شهادة الثانوية العامة بمحافظة الجيزة هذا العام، المقرر انعقادها حتى 20 يوليو القادم، 87264 طالبًا وطالبة بجميع الشعب علمى علوم ورياضة والشعبة الأدبية، مقسمين على 192 لجنة على مستوى المحافظة.

ووفقًا لجدول الامتحانات، يواصل طلاب الثانوية العامة امتحانات المواد الدراسية الأساسية بعد أداء امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ، يوم الثلاثاء 2 يوليو 2024 بأداة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

ويؤدي الطلاب يوم السبت 6 يوليو امتحان مادة الكيمياء والجغرافيا، والأربعاء 10 يوليو امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

ويعقد يوم السبت 13 يوليو امتحان مادة التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة، والأربعاء 17 يوليو 2024 امتحان مادة الأحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، والسبت 20 يوليو 2024 امتحان الديناميكا لشعبة علمى رياضة.



توزيع مياه على طلاب الثانوية العامة



توزيع مياه على طلاب مدارس الدقي



إدارة الدقى التعليمية توزع مياه على طلاب الثانوية العامة قبل دخول لجان الامتحانات



توزيع مياه على طلاب الثانوية العامة بالدقي



إدارة الدقى التعليمية توزع مياه على طلاب الثانوية العامة



إدارة الدقى التعليمية توزع مياه على طلاب الثانوية العامة قبل دخول اللجان