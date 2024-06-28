10 معلومات عن الشجرة الملكية المهددة بالانقراض.. تعرف عليها

كتبت منال العيسوى

شجرة تراها فى القصور والفيلل، ولها طابع ممبز يجعلك تنبهر بشكلها للوهلة الأولى بألوانها الثلاثة الأصفر والأحمر والبرتقالى أنها شجرة البونسيانا لها عشقاً لدى الكثيرين ، خاصةً أصحاب الذوق الكلاسيكي، ويسمونها الشجرة الملكية