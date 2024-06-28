10 معلومات عن الشجرة الملكية المهددة بالانقراض.. تعرف عليها

شجرة تراها فى القصور والفيلل، ولها طابع ممبز يجعلك تنبهر بشكلها للوهلة الأولى بألوانها الثلاثة الأصفر والأحمر والبرتقالى أنها شجرة البونسيانا لها عشقاً لدى الكثيرين ، خاصةً أصحاب الذوق الكلاسيكي، ويسمونها الشجرة الملكية
- تتم زراعتها من أجل قيمتها الجمالية في المقام الأول ،اسمها العلمي ” Delonix regia ”.
- وهى من الأشجار الاستوائية المميزة بلونها الناصع الذي يخطف الأنظار والقلوبذات أوراق الكثيفة التي تجعلها متفردة عن غيرها، وهذا سبب تسميتها بالشجرة الملكية.
- البونسيانا من الأشجار المهددة بالانقراض فى البراري.
- وتتعرض للجفاف في بعض الفصول بالهند تزدهر أوراقها يونيو وأبريل ومايو ويوليو، أى لمدة أربع أشهر تقريبا بالربيع والصيف
- موطنها الأصلي مدغشقر وتزرع في فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية ، وبعض مقاطعات بالهند.
- وذات شكل كبير مختلف خاصةً في مصر ودول شمال افريقيا والأردن.
- شجرة البونسيانا تفضل المناطق الخالية من الصقيع، لتحملها الجفاف والملوحةالبونسيانا تمتلك مجموعة من الألوان ، منها اللون الأحمر الداكن ، وكذلك اللون البرتقالي الناصع، وكذلك اللون الأصفر الزاهي.
- يصل طول الشجرة إلى 50 قدم ، أما عرضها فقد يصل إلى 2530 قدم.
- يتم استخدام أجزاء من شجرة البونسيانا في العلاج التقليدية، حيث يستخدم جذر الزهرة وزهرتها ولحائها في علاج الالتهابات الطفيلية وكافة المشاكل الرئوية، وعلاج القروح، والبذورفي علاج آلام الصدر وصعوبات التنفس.
- وفي غينيا الجنوبية يتم استعمال أوراقها لعلاج الإمساك، أما إندونيسيا يستخدم لحاؤها لعلاج الإسهال ، والجذورلعلاج التشنجات، والزهور لعلاج السعال المزمن ونزلات البرد وكغسول للأسنان واللثة، وحصوات الكلى، وكانت قديما الجذور تستخدم في علاج ” الكوليرا ” .