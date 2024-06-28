اليوم السابع
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الجمعة، 28 يونيو 2024 03:57 م
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وكيل تعليم دمياط يوجه بترشيد استهلاك الكهرباء فى المنشآت التعليمية

الجمعة، 28 يونيو 2024 03:38 م
وكيل تعليم دمياط يوجه بترشيد استهلاك الكهرباء فى المنشآت التعليمية محمد رمضان غريب مدير مديرية التربية والتعليم بدمياط
دمياط معتز الشربيني

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كلف محمد رمضان غريب مدير مديرية التربية والتعليم بدمياط مديري الإدارات التعليمية لمتابعة تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء كلا في نطاق تخصصه.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط علي ضرورة الالتزام بالتعليمات في ترشيد استهلاك الكهرباء بالمدارس ودواوين الإدارات التعليمية، وشدد علي التأكد من فصل التيار الكهربائي بالمنشآت التعليمية بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية وعدم ترك ايه مصابيح مضاءة  في الفترات المسائية، وكذلك منع استخدام السخانات الكهربائية والكاتل بالمدارس والمنشآت التعليمية.

وكلف وكيل الوزارة مديري الإدارات التعليمية العشر وإدارة المتابعة بالمديرية والإدارات التعليمية متابعة تنفيذ ذلك .

 

 







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