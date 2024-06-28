اليوم السابع
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الجمعة، 28 يونيو 2024 01:47 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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بناء على طلب الداخلية الفرنسية..

وصول 313 شرطيا إسبانيا إلى باريس للمشاركة فى تأمين دورة الألعاب الأولمبية

الجمعة، 28 يونيو 2024 12:15 م
وصول 313 شرطيا إسبانيا إلى باريس للمشاركة فى تأمين دورة الألعاب الأولمبية دورة الألعاب الأولمبية فى باريس 2024
أحمد علوى

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وصل إلى العاصمة الفرنسية باريس، 313 من ضباط الشرطة والحرس المدني الإسبانى، إلى باريس للمشاركة في عمليات تأمين بعض المواقع والمنشآت خلال دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 .

ووفقا لموقع 20 مينوت الفرنسى، فإن السلطات الفرنسية هي التي طلبت هذا التعزيز من أجل إعداد النظام الأمني ​​للحدث الرياضي.

وأوضحت للصحيفة الفرنسية ذاتها، انه وصل 171 ضابط شرطة إسبانى و142 من الأمن المدنى إلى العاصمة الفرنسية، بما في ذلك خبراء في الأمن الحضري وإزالة الألغام وكذلك وحدات الكلاب البوليسية.

وستبقى تلك القوات متواجدة أيضا للمشاركة في الألعاب البارالمبية، في الفترة من 28 أغسطس إلى 8 سبتمبر.

وتخطط السلطات الفرنسية لتعبئة حوالي 45 ألف رجل شرطة ودرك بالإضافة إلى 18 ألف جندي خلال الألعاب الأولمبية، وسيتم إضافة حوالي 20 ألف من أفراد الامن المدنى.







فرنسا

باريس

الشرطة الفرنسية

الشرطة الاسبانية




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