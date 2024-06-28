وزير الطيران يلتقي وفدا من السفارة البريطانية لبحث سبل دعم التعاون المشترك بين البلدين

كتبت رحاب نبيل

إلتقى الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني بوفد رفيع المستوى من ممثلي السفارة البريطانية بمصر، من بينهم نائب السفير البريطانى ورئيس القسم التجارى بالسفارة، كما ضمّ الوفد الدكتور مهند طه خالد رئيس غرفة التجارة المصرية البريطانية وعدد من اعضاء الغرفة، وممثلى الشركات البريطانية الرائدة فى مجال البنية التحتية وعدد من قيادات الطيران المدنى.

ويأتي هذا اللقاء في إطار دعم سُبل التعاون المشترك وبحث الفرص الاستثمارية المتاحة بين مصر و بريطانيا في مختلف المجالات ومن بينها قطاع الطيران المدني.

وشهد اللقاء مناقشة آليات التنسيق المشترك بين البلدين في مجال المطارات والخدمات الأرضية والبنية التحتية ونظم تكنولوجيا المعلومات لجذب مزيد من الفرص الاستثمارية البريطانية داخل قطاع الطيران المدني المصري ويعزز من تنمية التبادل التجاري بين مصر والمملكة المتحدة البريطانية.

وأكد الجانبان على أهمية تنمية الشراكة بين الجانب المصري والبريطاني بما يسهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة فى البلدين.

وخلال الاجتماع، أشاد الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني بعمق العلاقات التاريخية والاقتصادية التى تربط مصر بالمملكة المتحدة البريطانية، وقام بدعوة الوفد البريطاني لحضور معرض مصر الدولي للطيران والفضاء المقرر إقامته بمدينة العلمين الجديدة خلال شهر سبتمبر القادم، مؤكدًا على أهمية مشاركة الشركات البريطانية في هذا الحدث الهام الذى يعد فرصة واعدة لتبادل الخبرات والرؤى والتعرف على أحدث وسائل تكنولوجيا الطيران والفضاء؛ مضيفًا أن مثل هذه الفاعليات الهامه تسهم فى خلق علاقات تعاون فعاله وتطوير الشراكات الاستراتيجية بين الدول.

ومن جانبهم أبدى أعضاء الوفد إعجابهم بالطفرة التنموية التي تشهدها الدولة المصرية خلال الفترة الحالية، إلى جانب ما لمسوه من تطورات واضحة وجهود ملموسة في مجال تحسين البنية التحتية وتعزيز الكفاءة التشغيلية داخل قطاع الطيران المدني المصري خلال الأونة الأخيرة.

وأشاد الوفد بالجهود الواضحة والملموسة فى تطوير المطارات المصرية والتوجه نحو مطارات صديقة للبيئة وإستخدام الذكاء الإصطناعى فى بعض مشروعاتها.