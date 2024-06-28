وزارة العمل تعلن عن وظائف بمحافظة الجيزة بمرتبات تصل إلى 11 ألف جنيه

كتبت آية دعبس

أعلنت وزارة العمل، ضمن نشرة التوظيف نصف الشهرية التى تُعلن فيها الوزارة، عن فرص عمل جديدة في المحافظات تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص، عن فرص عمل بمحافظة الجيزة، بأحد شركات التجارة والتوزيع، بالمنطقة الصناعية الرابعة، بمدينة 6 أكتوبر، بمرتبات تصل إلى 11 ألف جنيه.

وتتضمن تلك الوظائف:

1- 5 سائقين تسليم وتحصيل، رخصة مهنية ثالثة بمرتب 8 آلاف جنيه، وذلك للعمل في فرع أكتوبر، ويشترط للتقدم أن يحصل المتقدم للوظيفة على مؤهل متوسط، وأن يتراوح عمره من 21 إلى 35 عاما.

2- 5 أخصائيى تسويق مبيعات، بمرتبات 7 آلاف و500 جنيه، وذلك للعمل في فرع أكتوبر، ويشترط للتقدم أن يحصل المتقدم للوظيفة على مؤهل عالى أو متوسط، وأن يتراوح عمره من 21 إلى 35 عاما.

3- 10 سائقى تريلا، رخصة أولى فقط، بمرتب 11 ألف جنيه، ولا يشترط للتقدم الحصول على مؤهل، على أن يتراوح عمره من 25 إلى 50 عاما.

وأوضحت وزارة العمل أنه يمكن التواصل مع المدير المسئول: محمد فتحى: 01140225211، ولفتت إلى أن نشرة التوظيف تأتى في إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة، حيث تقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات بإستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المُعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم مُلتقيات توظيف بالمحافظات، ومتابعة فرص العمل التي تقدمها الشركات الخاصة.

ورغم التحديات العالمية، يُشار هنا إلى أن البطالة تراجعت في مصر من حوالي 13% عام 2014، إلى أقل من 7% الآن، بسبب خطة الدولة في المواجهة البطالة، من خلال المشروعات العملاقة، وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل لسوق العمل، وكذلك مُلتقيات التوظيف بالتعاون مع القطاع الخاص، وغيرها من "استراتيجيات المواجهة".