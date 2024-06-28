موجة حر شديدة في إيطاليا.. والصحة تحذر كبار السن والأطفال.. فيديو وصور

فاطمة شوقى

ترتفع درجات الحرارة مجددا في إيطاليا مع بداية موجة حر جديدة والتي تتجاوز الـ40 درجة في بعض المناطق، وتعتبر جزيرة صقلية الأكثر تعرضا لهذه الموجة مع تجاوز درجات الحرارة فيها 43 درجة مئوية ، حسبما قالت صحيفة المساجيرو الإيطالية.



وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات الصحية المحلية وجهت تحذيرا لكبار السن والضعفاء والأطفال ، وذلك بعد أن أصيب العديد من الأشخاص بحالات من ضربة الشمس خلال موجة الحر الماضية التي كانت في منتصف يونيو الجارى.



وكانت إيطاليا سجلت اكثر من 50 درجة مئوية في عاصمتها روما ، في منتصف يونيو، كما عانى الفاتيكان من ارتفاع درجات الحرارة التى أثرت على ساحة القديس بطرس، لدرجة أنه تم إصدار حالة التأهب القصوى من اللون الأحمر بسبب موجة الحر.



موجة حر فى ايطاليا



وباستخدام كاميرا حرارية تعمل بالأشعة تحت الحمراء، قام أعضاء منظمة السلام الأخضر البيئية الدولية غير الحكومية بقياس درجة الحرارة فى الوقت الحقيقى لشوارع روما، فتمكنوا من تسجيل أكثر من 50 درجة على أسطح الكولوسيوم وساحة القديس بطرس، وهى الأماكن التى يزورها أكثر من 25.000 شخص يوميا.



وسجلت العاصمة الإيطالية زيادة فى درجة الحرارة قدرها 7.3 درجة مئوية بسبب أزمة المناخ وشهدت مدن أخرى مثل بيروجيا وباليرمو وترينتو ارتفاع فى درجات الحرارة قدرها 5.7 درجة مئوية و7.3 درجة مئوية و4 درجات مئوية، 7 درجات مئوية على التوالي، بحسب وكالة البيئة.



الحر فى ايطاليا



ويؤدى التغير المناخي الناجم إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض بمعدل ينذر بالخطر، مما يتسبب فى موجات حرارة شديدة.



ويوجد فى العاصمة الإيطالية العديد من المتنزهات ونوافذ الشرب المجانية، لكن العديد من الشوارع والساحات معرضة بالكامل لأشعة الشمس الحارقة، واسترخى العديد من الإيطاليين والأجانب حول النافورات لشرب المياه.



ارتفاع الحرارة فى ايطاليا



وأوضحت آنا فيرنا، وهى سائحة إيطالية تبلغ من العمر 34 عاما، لقد عدنا إلى الفندق لتجنب الساعات الأكثر حرارة فى اليوم.



وفى عام 2023، سجلت روما درجة حرارة قياسية بلغت 42.9 درجة مئوية فى 18 يوليو، بحسب وكالة الأرصاد الجوية.