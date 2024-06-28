مناظرة الرئاسة الأمريكية.. ترامب يتفادى الإجابة عن أحداث الكابيتول

أنس حبيب

تفادى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سؤال وجه إليه عن أحداث اقتحام الكابيتول في عام 2021، منتقلا إلى شأن آخر وهو توفيره عناصر الحرس الوطنى لمساعدة عناصر الشرطة المحلية في مدينة "مينيابوليس" بولاية مينيسوتا بعد تفجر المظاهرات إثر مقتل المواطن الأمريكي الأسود "جورج فلويد" على يد الشرطة الأمريكية.

وقال ترامب: "إذا لم استخدم الحرس الوطنى كانت المدينة ستدمر بشكل كامل"، مصرا على تفادى الإجابة عن السؤال المتعلق بأحداث 6 يناير، لينتقل إلى أزمة الحدود الأمريكية، زاعما أن حال الحدود الأمريكية هو الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.