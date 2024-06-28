غادة والى تشيد بجهود مصر الدولية والوطنية فى مكافحة الفساد.. فيديو

تقرير هند المغربي – تصوير دينا رومية

أكدت دكتورة غادة والي وكيل أمين عام الأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تصريح خاص مصور لليوم السابع، أنه أثناء فترة رئاسة مصر لمؤتمر مكافحة الفساد صدر عن المؤتمر 8 قرارات، وهذه القرارات قامت الرئاسة المصرية بمتابعة تنفيذها والتي تم ضمها فيما أطلق عليه إعلان شرم الشيخ، الحقيقة إعلان شرم الشيخ يركز على جهود مكافحة الفساد في المنطقة العربية، وفي أفريقيا وفي الشرق الأوسط، وأيضا التنسيق مع الجهود الدولية لمكافحة الفساد.

وأضافت وكيل أمين عام الأمم المتحدة أن مصر تعمل في هذا الملف على عدة محاور منها محور بناء القدرات، توعية الشباب، وتوعية طلاب الجامعات بمخاطر الفساد، ودور الشباب في مكافحة الفساد، وكان هناك سلسلة من الفعاليات لتدريب الشباب، وطلاب الجامعات المصرية في كافة المحافظات بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.

وأوضحت دكتورة غادة والي أن العمل مع قطاع الخاص مهم جدا، لافته الي التعاون مع الرقابة الإدارية في تنفيذ و توعية شركات القطاع الخاص وبناء قدرات القطاع الخاص لتطوير برامج داخلية للتأكد من النزاهة والامتثال، بالإضافة إلى زيادة قنوات للاتصال بين القطاعين العام والخاص، وخاصة استهداف الشركات الصغيرة والمتوسطة كما عملت مصر خلال رأستها علي تبادل الخبرات ما بين هيئات مكافحة الفساد في الدول المختلفة سواء في المنطقة العربية أو في المناطق الأخرى خاصة الجرائم المالية، وغسل الأموال، وأيضا تنفيذ الالتزامات الدولية، التي تلتزم بها مصر في اتفاقياتها الدولية.