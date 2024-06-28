طقس حار على الإسكندرية.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة على كل الأنحاء.. فيديو

الإسكندرية -أحمد الزغبى

شهدت محافظة الإسكندرية اليوم الجمعة، ارتفاعا في درجات الحرارة وسجلت العظمي 32 درجة، مع انتظام توافد الأفواج المصيفية على محافظة الإسكندرية، لقضاء أجازة مصيفية سعيدة على شواطئ المحافظة.

وتوافد المصطفين علي الشواطئ، التي شهدت إقبالا كبيرا هربا من الموجة الحارة التى تضرب البلاد وسجلت الإسكندرية بعد 32 درجة فى العظمى، وهى أجواء لطيفة نسبيا مقارنة بالمحافظات الأخرى.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة طقسا شديد الحرارة رطبا نهارا على أغلب الأنحاء، حارا رطبا على السواحل الشمالية، مائلا للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطبا على السواحل الشمالية.

وتتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم ارتفاعا فى نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات، مع وجود اضطراب في الملاحة البحرية على شواطئ البحر المتوسط الغربية، وارتفاع الأمواج من 1.5: 2:5.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 26، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 23، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 22، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 28، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 30.



ارتفاع درجات الحرارة بالإسكندرية



حالة الطقس علي سواحل الإسكندرية



طقس حار في الإسكندرية



طقس حار والمواطنين يمارسون الصيد علي كورنيش الإسكندرية



طقس مائل للحرارة في الإسكندرية اليوم