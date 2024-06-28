راجع قبل الامتحان.. أسئلة اختيارية هامة فى الفيزياء لطلاب الثانوية العامة

كتبت – مرام محمد

يستعد طلاب وطالبات الثانوية العامة الشعبة العلمية لأداء امتحان مادة الفيزياء، غدا السبت 29 يونيو 2024، وذلك بالاطلاع على المراجعات النهائية للمادة وحل نماذج استرشادية للامتحان، للحصول على درجات التفوق والنجاح.

وتسهيلًا على الطلاب، يقدم "اليوم السابع" في السطور التالية عددًا من الأسئلة الاسترشادية الهامة في مادة الفيزياء، يستطيع من خلالها طلاب الثانوية العامة التدريب على شكل أسئلة الامتحان بنظام الاختيار من متعدد مع شرح لطريقة الإجابة على الأسئلة.





































وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن الأسئلة ستكون من المنهج الدراسي للصف الثالث الثانوي العام، مع تدرجها من حيث الصعوبة، وتتضمن 70% من جزئيات الامتحان للمستويات العقلية البسيطة والمتوسطة بجانب 30% لقياس المستويات المعرفية العليا للطلاب، مشيرة إلى أن عدد أسئلة الامتحان 46 سؤالًا، منها 44 سؤالًا اختيار من متعدد وسؤالين مقاليين.

وأكدت الوزارة أن الأسئلة المقالية، والتي تمثل 15% من درجة كل مادة ستكون إجاباتها قصيرة لتناسب طبيعة التصحيح الإلكتروني، مضيفة أن التصحيح الإلكتروني للأسئلة المقالية يتم من خلال أعضاء هيئة تدريس على التابلت ومن ثم الإجابات تكون قصيرة تشمل كتابة عدد قليل من السطور حسب المطلوب من السؤال ويحصل الطالب على درجات على جميع خطوات الإجابة وليست النتيجة النهائية طالما أن هذه الخطوات صحيحة وعلمية ومرتبطة بموضوع السؤال.