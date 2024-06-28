رئيسة المفوضية الأوروبية تتوجه للقاهرة للمشاركة فى مؤتمر الاستثمار

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أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم /الجمعة/ أن رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين ستتوجه إلى القاهرة؛ للمشاركة فى مؤتمر الاستثمار بين الاتحاد الأوروبى ومصر، الذى تنطلق أعماله غدا، لمدة يومين، بحضور نحو 1000 مشارك.



وسيرافق فون دير لاين - خلال زيارتها لمصر - نائب الرئيس التنفيذى فالديس دومبروفسكيس ومفوض الجوار والتوسيع أوليفر فارهيلى.



جاء على الموقع الرسمى للمفوضية أن منتدى الاستثمار المشترك، يعد إحدى النتائج الرئيسية الأولى للشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبى، التى اتفق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى وفون دير لاين، خلال مارس الماضى.



وتغطى الشراكة، العلاقات السياسية والاستقرار الاقتصادى والاستثمارات والتجارة، والهجرة والتنقل، والأمن والديموغرافيا، ورأس المال البشرى.



ومن المقرر أن يجمع المؤتمر حوالى 1000 مشارك، من بينهم وزراء من مصر والاتحاد الأوروبى، وكبار المسؤولين، والمؤسسات المالية الأوروبية والمديرين التنفيذيين من مجموعة واسعة من القطاعات من كل من الاتحاد الأوروبى ومصر، وفقا للمفوضية الأوروبية.



ويهدف المؤتمر إلى تعزيز فرص الاستثمار فى القطاعات الرئيسية مثل الطاقة المتجددة، بما فى ذلك الهيدروجين المتجدد، والاقتصاد الدائري، والتصنيع (قطاعات الأدوية والطبية والسيارات)، والزراعة / الأمن الغذائى والمائي، والابتكار والرقمنة.