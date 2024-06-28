دعم الجاليات المصرية بالخارج أبرزها.. تعرف على اختصاصات وزارة الهجرة

كتب محمود راغب

وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج تم إنشاؤها فى التاسع عشر من سبتمبر عام 2015، وتعد هى الجهة المختصة بإدارة ورعاية شئون المصريين المقيمين خارج الحدود الجغرافية للدولة المصرية فى إطار من التنسيق والتعاون مع الوزارات والهيئات والجهات التى تهتم بذات الشأن فى ظل رعاية مجلس الوزراء.

وتختص وزارة الهجرة بالعديد من المهام نستعرضها فيما يلى:





اختصصات وزارة الهجرة في ملف الاتصالات وشئون المصريين بالخارج

• تخطيط وتنسيق برامج الاتصالات وشئون المصريين بالخارج والمشاركة بين الوزارة والدول المختلفة التي يمكن الاستفادة منها فنياً ومالياً في دعم أنشطة الوزارة في مختلف المجالات التنظيمية والفنية والمالية والإدارية بشأن الاتصالات وشئون المصريين المغتربين بالخارج.• تنظيم وتنسيق الاتصال بهيئات وإتحادات وممثلى المصريين المغتربين فى الخارج.• اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم وتعزيز العلاقات الدولية القائمة بشأن المصريين المغتربين بالخارج، وإعداد مشروعات تعاون بالاشتراك مع الجهات المعنية داخل الوزارة وخارجها، للاستفادة من الدعم الفنى والمنح التي تقدمها المؤسسات الدولية المختلفة فى هذا الشأن.• اقتراح حجم ومستوى الوفود المسافرة للدول المختلفة وتزويدها بالمعلومات والوثائق اللازمة.• تنظيم الزيارات الميدانية للخبراء والمستشارين والممثلين التابعين للدول المختلفة للوزارة والمحافظات المختلفة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بالزيارة.• المشاركة فى الاجتماعات والندوات والمؤتمرات واللقاءات الخاصة بالمغتربين بالخارج مع إعداد ملخص بالتقارير عنها ورفعها للوزير المختص.• الإسهام فى تنمية علاقات التعاون مع الدول والهيئات والمنظمات والوكالات المتفرعة عنها ذات العلاقة بنشاط الوزارة.• توفير وإتاحة المعلومات الكاملة عن المنظمات والهيئات والوكالات الدولية والإقليمية التى يمكنها الإسهام ماليا وفنيا فى المساعدة فى قضايا المغتربين.• التفاوض مع الجهات والهيئات الدولية والإقليمية والدول الأجنبية بشأن الاتفاقات المتعلقة برعاية شئون المصريين بالخارج.• المشاركة فى إعداد ملفات للمشروعات التنموية والتطويرية المطلوبة للوزارة بالتنسيق مع الادارات المعنية بالوزارة، وإستكمال بياناتها من الجهات والادارات المعنية، وتحديد أولوياتها تمهيدا لعرضها على المنظمات والجهات المختلفة للإسهام فى تمويلها.• دراسة الاتفاقيات الدولية وإبرامها مع الدول الأجنبية.• استقبال واستضافة وتوديع الوفود الزائرة للوزارة من الدول المختلفة وإعداد البرامج الخاصة بالزيارات وتعيين المرافقين والمترجمين بالتنسيق مع الجهات المختصة.• المشاركة فى إعداد برامج إعلامية وثقافية خاصة بالمغتربين والاهتمام بالدراسات والبحوث والمعلومات والاستطلاعات الصحفية فى هذا الشأن.• التنسيق المنتظم مع الجهات المعنية لتوجيه خطاب ثقافى إعلامى هادف الى المغتربين لبناء التفاعل والمشاركة الايجابية تجاه القضايا الوطنية.• الإسهام فى الترويج الإعلامى للمشاريع التنموية بين المصريين بالخارج والتعريف بمساهمات المغتربين فى مجالات التنمية والاستثمار وإبرازها بالتنسيق مع المختصين داخل الوزارة وخارجها.• المشاركة فى إقامة وتنظيم المؤتمرات والندوات والأحداث المختلفة فى الداخل والخارج لمساندة القضايا القومية والاتصال بالهيئات والجمعيات والاتحادات وغيرها من المؤسسات التى تهتم بشئون المصريين بالخارج.• الإسهام فى تنمية علاقات التعاون مع الاتحادات وممثلى المصريين بالخارج لرعاية شئون المصريين بالخارج.• توفير وإتاحة المعلومات الكاملة عن الاتحادات والجهات الممثلة للمصريين بالخارج التى يمكنها الإسهام ماليا وفنيا فى المساعدة فى قضايا المغتربين.





اختصاصات وزارة الهجرة في ملف شئون الهجرة:

• تخطيط وتنسيق برامج التعاون والمشاركة بين الوزارة والدول والمنظمات الإقليمية والدولية التي يمكن الاستفادة منها فنياً ومالياً في دعم أنشطة الوزارة في مختلف المجالات التنظيمية والفنية والمالية والإدارية بشأن الهجرة الشرعية والغير شرعية من وإلى مصر.• اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم وتعزيز علاقات التعاون القائمة مع الدول والهيئات والمنظمات والوكالات المتفرعة عنها بشأن الهجرة الشرعية وغير الشرعية من وإلى مصر، وإعداد مشروعات تعاون بالاشتراك مع الجهات المعنية داخل الوزارة وخارجها، للاستفادة من الدعم الفنى والمنح التي تقدمها المؤسسات الدولية المختلفة فى هذا الشأن أو لتوفير التجهيزات والأدوات اللازمة لذلك.• التفاوض مع الجهات والهيئات الدولية والإقليمية والدول العربية والأجنبية بشأن الاتفاقات المتعلقة بهجرة المصريين للخارج والهجرة إلى مصر.• دراسة الاتفاقيات الدولية بخصوص هجرة المصريين النظامية للخارج وإبرامها مع الدول العربية والأجنبية لتحسين شروط وإجراءات الهجرة وضمان حقوق المصريين المهاجرين للخارج، ووضع أليات المتابعة والتقييم لأوضاع المصريين المهاجرين لتلك الدول.• دراسة الاتفاقيات الدولية والمحلية بخصوص الهجرة الغير شرعية من وإلى مصر وإبرامها مع الدول والجهات الأجنبية والمحلية لمقاومة تلك الظاهرة والقضاء عليها.• إعداد ملفات للمشروعات التنموية والتطويرية المطلوبة للوزارة بشأن الحد من هجرة المصريين الغير شرعية للخارج، خاصة بالمحافظات التى تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية ولا تتوافر الاعتمادات المالية الكافية بموازنة الوزارة لتمويلها، وإستكمال بياناتها من الادارات والجهات المعنية داخل الوزارة وخارجها، وتحديد أولوياتها تمهيدا لعرضها على المنظمات والجهات المختلفة للإسهام فى تمويلها• المشاركة فى الاجتماعات والندوات والمؤتمرات واللقاءات الخاصة بهجرة المصريين الشرعية والهجرة الغير شرعية مع إعداد ملخص بالتقارير عنها ورفعها للوزير المختص.• توفير وإتاحة المعلومات الكاملة عن المنظمات والهيئات والوكالات التى يمكنها الإسهام ماليا وفنيا فى المساعدة فى قضايا الهجرة وخاصة الهجرة غير الشرعية.• إعداد برامج توعية وإرشاد وتوجية إعلامية وثقافية خاصة براغبى الهجرة النظامية من المصريين وكذلك للحد من الهجرة الغير شرعية للخارج والاهتمام بالدراسات والبحوث والمعلومات والاستطلاعات الصحفية فى هذا الشأن.• التنسيق المنتظم مع الجهات المعنية لتوجيه خطاب ثقافى إعلامى هادف الى الحد من الهجرة الغير شرعية للخارج والترويج للبدائل الايجابية المتاحة داخليا وخارجيا.• المشاركة فى فاعليات الترويج الإعلامى للمشاريع والأنشطة التنموية بالمحافظات التى تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية والتعريف بمجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والاستثمار المتاحة بتلك المحافظات وإبرازها بالتنسيق مع المختصين داخل الوزارة وخارجها.• المشاركة فى إقامة وتنظيم المؤتمرات والندوات والاحداث المختلفة لمساندة قضايا الهجرة وخاصة غير الشرعية "كقضايا قومية" والاتصال بالهيئات والجمعيات والاتحادات وغيرها من المؤسسات التى تهتم بشئون الهجرة.

تعتبر وزارة الهجرة هي الجهة الرئيسية للتواصل مع المصريين بالخارج، فهى وزارة مستحدثة جاءت تلبية لنداءات المصريين بالخارج بهدف الاستفادة من خبرات المصريين فى الخارج فى شتى مجالات التنمية ولتدعيم الروابط القومية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية بينهم وبين الوطن الأم وبينهم وبين بعضهم البعض ولكى يضع سياسة شاملة لهجرة المصريين للخارج فى ضوء أهداف التنمية القومية وصالح البلاد.