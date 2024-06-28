جروسى يعلق على تدمير نقطة الرقابة على الإشعاع في مقاطعة زابوروجيه

وكالات

صرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل جروسى بأن تدمير نقطة الرقابة على الإشعاع في مقاطعة زابوروجيه لن يؤثر بشكل مباشر على أمن محطة زابوروجيه الذرية.

وقال غروسي في بيان له، الخميس، إن "خسارة موقع واحد للرقابة على الإشعاع لن تؤثر بشكل مباشر على أمن محطة زابوروجيه الذرية، لكنها تعتبر جزءا من التآكل المستمر للإجراءات الأمنية العديدة أثناء الحرب، وهذا لا يزال مصدر القلق العميق".

وأشار إلى أن عمل أجهزة الرقابة على الإشعاع خارج المحطة يعتبر جزءا مهما للأمن النووي، موضحا أنها مهمة بالنسبة للرقابة على مستوى الإشعاع والتقييم السريع للوضع في حال وقوع أي حادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحماية.

وكانت إدارة المحطة الذرية قد ذكرت في وقت سابق أن نقطة الرقابة على الإشعاع في بلدة فيليكايا زنامينكا بمقاطعة زابوروجيه دمرت نتيجة قصف القوات الأوكرانية، وتم إبلاغ خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالأمر.