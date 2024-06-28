توزيع هدايا الرئيس السيسى على المواطنين ببنى سويف بمناسبة ذكرى 30 يونيو.. فيديو

بنى سويف - هانى فتحى

وزع حزب مستقبل وطن بمحافظة بنى سويف، هدايا الرئيس السيسى على الأطفال عقب صلاة الجمعة بمسجد عمر بن عبد العزيز بمدينة بنى سويف بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

وقام عدد من أعضاء حزب مستقبل وطن بمحافظة بنى سويف بتوزيع شنط هدايا عليها صورة الرئيس السيسى وبها مجموعة من الألعاب وتم توزيعها على الأطفال عقب صلاة الجمعة.

فيما قام حزب مستقبل وطن بمحافظة بنى سويف بتوزيع كراتين المواد غذائية على الفئات الأكثر احتياجا داخل ميادين المديرية والشهيد هارون عليها، صورة الرئيس السيسي وبها مجموعة من المواد الغذائية للأهالى بمناسبة ذكرى 30 يونيو.



