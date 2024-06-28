تنفيذ 2251 مشروعا خدميا وتنمويا بالشرقية بتكلفة 47 مليارا و200 مليون جنيه

الشرقية - إيمان مهنى

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن قري ومراكز ومدن المحافظة خلال الـ7 سنوات الماضية شهدت طفرة هائلة في تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية للإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين ليشعروا بحجم ما تقدمه الدولة من إنجازات في مختلف المجالات بما يحقق العدالة الإجتماعية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 2251 مشروعات خدمية وتنموية بتكلفة 47 مليار و200 مليون جنيه.

وأشار غراب، إلى أنه فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تحققت طفرة تنموية حقيقة وتم تنفيذ 3558 مشروع في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والكبارى والصحة والكهرباء والشباب والرياضة والإسكان والتموين والمبادرة الرئاسية حياه كريمة بتكلفة 64 مليار و 100مليون جنيه.

وأضاف محافظ الشرقية، المشروعات الخدمية والتنموية في القطاعات المختلفة والتي تم تنفيذها بمختلف قري ومراكز ومدن المحافظة، هى:



الأبنية التعليمية: تنفيذ 377 مشروع بتكلفة إجمالية 2 مليار و700 مليون جنيه.

مياه الشرب: تم تنفيذ 21 مشروع بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليار و200 مليون جنيه.

الصرف الصحى: تنفيذ 68 مشروع بتكلفة اجمالية بلغت 6 مليار و 400 مليون جنيه.

الطرق والكبارى: تنفيذ 521 مشروع بتكلفة إجمالية بلغت 4 مليار و600 مليون جنيه.

الصحة : تم تنفيذ 28 مشروع بتكلفة إجمالية بلغت 810 مليون و800 ألف جنيه.

الكهرباء : تم تنفيذ 188 مشروع بتكلفة اجمالية بلغت 2 مليار و400 مليون جنيه .

الشباب والرياضة : تم تنفيذ 91 مشروع بتكلفة مالية بلغت 349 مليون و 600 ألف جنيه.

الإسكان : تم تنفيذ 19 مشروع بتكلفة مالية بلغت 12 مليار و 100 مليون جنيه.

التموين: تنفيذ 7 مشروعات بمختلف مراكز ومدن المحافظة بتكلفة 644 مليون جنيه .

الطب البيطرى: تنفيذ 26 مشروعا بتكلفة بلغت 48 مليون و 500 ألف جنيه.

المبادرة الرئاسية حياه كريمة: تنفيذ 905 مشروع خدمي وتنموي بتكلفة إجمالية 15 مليار جنيه.



مشروعات محافظة الشرقية



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