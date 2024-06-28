تنسيق الجامعات 2024.. تفاصيل البرنامج المكثف بكلية التمريض جامعة حلوان

كتب محمد صبحى

بالتزامن مع قرب انطلاق موسم تنسيق الجامعات 2024، نشرت جامعة حلوان تفاصيل البرنامج المكثف بكلية التمريض إلى تلبية حاجة المجتمع إلى ممرضين وممرضات مؤهلين يساهمون في حل مشكلة نقص الأعداد التمريضية، وتقديم مسارات مهنية جديدة لتحقيق التنمية المجتمعية، وتقديم حلول لمشكلة البطالة عن طريق خلق مسار تعليم تمريضى يعتمد على العلوم المختلفة، ومساعدة خريجي الأنظمة التعليمية الأخرى للحصول على درجة علمية في التمريض وتغيير مسارهم المهني، بجانب توثيق الصلات بين العلوم المختلفة وعلوم التمريض، مما يساهم في خلق علوم بينية تساعد فى تقدم المجتمع، وتطوير مهنة التمريض من خلال تخريج كوادر ذى خلفيات علمية مختلفة.

ويعد البرنامج المكثف برنامج ساعات معتمدة ويعرف ببرنامج الشهادة الثانية، حيث إن الدراسة في هذا البرنامج تتيح للحاصلين على البكالوريوس أو الليسانس من الأنظمة التعليمية الأخرى غير التمريضية للالتحاق بهذا البرنامج، حيث تم تصميمه لتغطية كمية وفيرة من المواد في فترة قصيرة من الزمن (24 شهرا) بمعدل 6 فصول دراسية بدون فواصل، بالإضافة إلى التدريب الإجبارى (الامتياز) اثنا عشر شهرا، ويعتبر هذا البرنامج من الطرق المبتكرة لتعليم التمريض التي تكتسب زخما على الصعيد الدولى.

وأوضحت جامعة حلوان أن هذا البرنامج يعتمد على الخبرات التعليمية السابقة وانتقال الأفراد مع درجة البكالوريوس في تخصصات أخرى إلى التمريض، مما يساعد على تحويل المسار المهني ويفتح مجالات جديدة للتوظيف ويساهم هذا البرنامج أيضا في حل مشكلة البطالة.

ويشترط في قبول الطلاب (إناثا أو ذكورا) استيفاء الشروط التالية، أن يكون حاصلا على البكالوريوس / الليسانس بمعدل تراكمي D) / مقبول) مسبوقا بشهادة الثانوية العامة علمي (علوم/ رياضة) أو ما يعادلها من شهادات داخل أو خارج جمهوريه مصر العربية) طبقا لما تقرره وزارة التربيه والتعليم.

كما يشترط أن تكون اللغة الأجنبية الأولى الحاصل عليها الطالب هي اللغة الإنجليزية، واجتياز الفحوصات الطبية المقررة وفقا للمعايير التى أقرتها لجنة قطاع التمريض والمجلس الأعلى للجامعات، على أن تنطبق عليهم شروط القبول بالكلية.

وتقبل الكلية الطلاب المحولين من كليات مناظرة للبرنامج المكثف، وبالنسبة للدارسين الوافدين يتولى مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية تحديد شروط قبولهم، وذلك في ضوء قرارات المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشان.

كما يجب اجتياز مقررات تأهيلية للالتحاق بالبرنامج في حالة عدم دراستها في المرحلة الجامعية الأولى، وفي حالة دراسة الطالب لبعض المقررات دون الأخرى، يدرس فقط المقررات التي لم يتم دراستها لمدة فصل دراسي واحد (تمهيدي) لمدة 15 أسبوعا.