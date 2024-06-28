بوكثير: اتحاد إذاعات الدول العربية يعمل على زيادة استخدام التكنولوجيا الحديثة

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قال وزير العليم العالي والبحث العلمي المكلف بتسيير وزارة الشئون الثقافية التونسية المنصف بوكثير، إن اتحاد إذاعات الدول العربية سيعمل على إيجاد آلية تمكن كل الدول العربية من الولوج إلى التكنولوجيات الحديثة نظرا لأهميتها، مشيرا إلى أن هناك تفاوتا بين الدول العربية على مستوى إدماج الذكاء الاصطناعي والولوج إلى التكنولوجيات الحديثة.

وأشار بوكثير- في تصريحات صحفية على هامش افتتاح المعرض التكنولوجي وسوق البرامج بمدينة الثقافة الخميس تزامنا مع ثاني أيام المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الذي ينظمه اتحاد إذاعات الدول العربية - إلى أن الحروب اليوم لا تقتصر على الذخيرة بل تحولت إلى حروب إعلامية بامتياز.