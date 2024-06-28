بوتين الحاضر الغائب فى مناظرة ترامب وبايدن .. اعرف التفاصيل

كتبت رباب فتحى

على مدار 90 دقيقة، سعى كلا من الرئيس الأمريكي، جو بايدن وخصمه الجمهورى، دونالد ترامب لاستعراض مواقفهما من أبرز القضايا التي تشغل الرأي العام الأمريكي، وكان من بين تلك القضايا الحرب فى أوكرانيا وبالطبع الموقف من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.

وخلال ساعة ونصف الساعة، ذكر بوتين أكثر من 12 مرة. وقال ترامب عن بايدن في بداية سلسلة من المشادات بين المرشحَين بشأن الحربين في أوكرانيا وغزة "لو كان لدينا رئيس حقيقي.. رئيس… يحترمه بوتين.. لما غزا أوكرانيا أبدا".

وقال بايدن عن ترامب "استمر.. دع بوتين يدخل ويسيطر على أوكرانيا، ثم ينتقل إلى بولندا وأماكن أخرى. انظر ماذا سيحدث بعد ذلك. ليس لديه أي فكرة عما يتحدث عنه من الأساس".

وهيمنت على المناقشات بشأن الحرب في أوكرانيا كيفية إنهاء الحرب هناك، والجدل بشأن الدعم الأمريكى لحلف شمال الأطلسي (الناتو) وما إذا كانت الدول الأوروبية تسهم بما يكفي لدعم أوكرانيا في الحرب التي تخوضها ضد روسيا.

ومن جانبه، قال ترامب ، إن الشروط التي طرحها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا "غير مقبولة".

وكان بوتين أعلن أن روسيا لن تنهي حربها في أوكرانيا إلا إذا انسحبت كييف بالكامل من المناطق الأربع التي تطالب موسكو بضمها وكذلك التخلي عن محاولتها الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي(الناتو).

وبعدما تهرب ترامب في البداية من السؤال الذي طرحته دانا باش من شبكة CNN في المناظرة الرئاسية، ضغطت باش مجددا عليه ليجيب على سؤال "هل شروط بوتين مقبولة بالنسبة لك؟"، ورد بقوله: "لا، إنها غير مقبولة".

وزعم ترامب مرة أخرى كما يفعل بانتظام خلال حملته الانتخابية، أنه سينهي الحرب في أوكرانيا إذا أعيد انتخابه. ولم يقدم أي تفاصيل حول كيفية إنهاء الحرب، التي هي الآن في عامها الثالث.

وكان بوتين قد عبر في وقت سابق عن عدم اهتمامه بنتيجة الانتخابات.

وقال بوتين، في وقت سابق من الشهر الجاري عندما سألته رويترز عما إذا كان يعتقد أن نتيجة الانتخابات الأميركية ستحدث فرقا بالنسبة لموسكو "في الأساس نحن لا نهتم".