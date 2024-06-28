بلينكن وكاج يؤكدان الحاجة لزيادة المساعدات واستدامتها فى قطاع غزة

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أكد وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن وكبيرة منسقى الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار فى غزة سيجريد كاج، الحاجة إلى زيادة المساعدات الإنسانية لغزة واستدامتها، بالإضافة إلى العمل المستمر لمعالجة التحديات الأمنية التى أعاقت إيصال المساعدات داخل غزة.



وذكر الموقع الرسمى لوزارة الخارجية الأمريكية - فى بيان، اليوم /الجمعة/- أن ذلك جاء خلال لقاء بلينكن وكاج، فى واشنطن العاصمة.



وشدد بلينكن على أهمية ضمان الحماية الفعالة للعاملين فى المجال الإنساني، وأهمية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار من شأنه أن يضمن إطلاق سراح المحتجزين ويساعد فى تخفيف معاناة المدنيين فى غزة.



وأعرب عن ثقته المستمرة فى كبيرة منسقى الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار فى غزة، مؤكدا أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم ولاياتها بقوة.