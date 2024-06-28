بداية الصمت الانتخابى عشية الاقتراع الرئاسى فى موريتانيا

وكالات

خاض المرشحون للرئاسة الموريتانية حملاتهم الختامية عشية انتخابات تجرى، يوم السبت، على أن يتوجه الناخبون بعد 24 ساعة إلى صناديق الاقتراع لاختيار الرئيس المقبل، بحسب سكاى نيوز.

تعهّد الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد الشيخ الغزوانى، المرشح الأوفر حظا، الفوز بولاية جديدة فى آخر تجمّع انتخابى شارك فيه فى العاصمة نواكشوط.

وحذر ولد الشيخ الغزوانى من أى اضطرابات قد تحصل فى اليوم الانتخابي.

وقال أمام حشد من أنصاره إن "السلطات مستعدة لمواجهة أى محاولة لإثارة الفوضى، لأن الأمن هو الأولوية القصوى للموريتانيين".

وجرت الحملات الانتخابية بهدوء نسبى باستثناء بعض المواجهات التى سجّلت الإثنين فى مدينة نواذيبو الشمالية.

وجاء فى بيان لوزارة الداخلية أن "مناصرى أحد المرشحين" هاجموا مؤيدى مرشح آخر، من دون أن تحدّد هوياتهم.

واختتم المرشح بيرام الداه اعبيدى الذى حل ثانيا فى الاستحقاقين الأخيرين، حملته بتجمع حاشد فى نواذيبو.

وخاطب أنصاره قائلا إن "حجم هذا التجمع يشير إلى نهاية النظام الفاسد وسوء الإدارة".

فى غضون ذلك، حذّر حمادى ولد سيدى المختار، مرشح حزب "تواصل" الإسلامى، من تزوير الانتخابات فى آخر تجمع انتخابى له فى العاصمة.

ويتصدّر الغزوانى الذى انتخب فى العام 2019، الاستطلاعات لرئاسة البلد الصحراوى الشاسع.