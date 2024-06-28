بايدن وترامب.. أبرز الإهانات المتبادلة فى أول مناظرة رئاسية.. إنفوجراف

كتبت رباب فتحى

فى مناظرة محمومة، تبادل كل من الرئيس الأمريكي جو بايدن وسلفه دونالد ترامب الإهانات والسباب فى أول مواجهة مباشرة بينهما منذ 2020، وذلك فى المناظرة الأولى لانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وخلال المناظرة الرئاسية الأمريكية، تجادل بايدن وترامب حول من يستطيع أن يقدم أداء أفضل للأمريكيين خلال السنوات الأربع المقبلة في مجموعة واسعة من القضايا، تتراوح من الاقتصاد إلى تغير المناخ إلى السياسة الخارجية. واتهم كل منهما الآخر -مرارًا وتكرارًا- بالكذب، كما لم يتصافح بايدن وترامب عند دخولهما إلى منصة المناظرة، وتبادلا الإهانات والشتائم بقوة.

وإليكم أبرز هذه المشادات:



مناظرة بايدن وترامب مناظرة بايدن وترامب



ترامب خلال المناظرة ترامب خلال المناظرة