اليوم السابع
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بايدن عن حرب غزة: سنتعامل مع حماس كما تعاملنا مع أسامة بن لادن

الجمعة، 28 يونيو 2024 04:47 ص
بايدن عن حرب غزة: سنتعامل مع حماس كما تعاملنا مع أسامة بن لادن المناظرة الرئاسية بين جو بايدن ودونالد ترامب
أنس حبيب

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قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، إنه قدم مقترحا لإيقاف الحرب التى تشنها إسرائيل على قطاع غزة جراء هجوم السابع من أكتوبر، زاعما أن المقترح حظى بموافقة مجلس الأمن والإدارة الإسرائيلية، إلا أن حماس هى من تعترض على تنفيذ المقترح.

وأضاف بايدن أن مقترحه يتضمن ثلاث مراحل، أولها، إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس، ثم توقف إطلاق النار، يتبعه توقف تام للحرب التى تشنها إسرائيل، واتبع بايدن حديثه بقوله أن الولايات المتحدة تساعد إسرائيل بل و"تنقذها"، مؤكدا أنه لن يسمح لبقاء حماس فى حكم القطاع، حيث سيتم التعامل معها كما تعاملت القوات الأمريكية مع زعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن.

وأضاف بايدن أن خطوة التخلص من حماس يجب أن تضع المدنيين الفلسطينيين فى الحسبان حتى لا يسقط المزيد منهم ضحايا للحرب، بينما رد الرئيس السابق دونالد ترامب بأن على أمريكا السماح لإسرائيل بالاستمرار فى حربها للتخلص من حماس، واصفا خمصه بايدن بالـ"ضعيف"، حيث شبه خصمه بفلسطين، مدعيا أن بايدن ضعيف مثل دولة "فلسطين".







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