انطلاق أنشطة قافلة الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء بمساجد شمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

انطلقت اليوم الجمعة، فعاليات قافلة دعوية مشتركة من علماء الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء المصرية بمناطق الشيخ زويد والجورة و رفح بشمال سيناء.

صرح الشيخ محمود مرزوق، مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، قائلاً: "في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية، وبرعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، انطلقت اليوم الجمعة الموافق 28 يونيو 2024 القافلة الدعوية المشتركة بين الأزهر الشريف والأوقاف ودار الإفتاء المصرية إلى مساجد محافظة شمال سيناء (الشيخ زويد - الجورة - رفح 2)."

وأضاف الشيخ مرزوق: "تضم القافلة ثلاثة من علماء الأزهر الشريف، وثمانية من علماء وزارة الأوقاف، واثنين من أمناء الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: "'قوة الأوطان"

وأشار الشيخ محمود مرزوق إلى أن "وزارة الأوقاف تنظم عدد (8) ندوة حول قضايا السكان والصحة الإنجابية بمساجد شمال سيناء خلال شهر يوليو 2024، ويأتي تنفيذ هذه الندوات ضمن عدد (335) ندوة حول قضايا السكان والصحة الإنجابية تنفذها وزارة الأوقاف بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، خلال شهر يوليو 2024."

وأضاف الشيخ مرزوق: "في إطار دور وزارة الأوقاف الدعوي والتثقيفي، وبمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، عقدت مديرية أوقاف شمال سيناء ندوة تثقيفية كبرى عن 'مفهوم الوطنية الصادقة' بمسجد المحطة بمدينة بئر العبد، شارك فيها الدكتور أحمد عطية عبدالغني، أستاذ التفسير بكلية أصول الدين جامعة الأزهر الشريف فرع القاهرة (محاضراً)، والدكتور محمد علي عيد نائب رئيس مدينة بئر العبد، نيابة عن اللواء محمد بهجت رئيس مدينة بئر العبد (متحدثاً)."

كما شارك في الندوة:الشيخ أحمد العربي (قارئاً)، الشيخ عاشور مرسي السيد (مبتهلاً)، الشيخ هشام نظمى (مقدماً)

ودار حديث المحاضرون حول العناصر أغلى ما يملك المرء الدين والوطن، حنين رسول الله صلى الله عليه وسلم لوطنه مكة، ارتباط الإنسان بوطنه مسألة متأصلة في النفس، ومن حقوق الوطن."

وأضاف: " أن تنفيذ هذه الندوة جاء ضمن خطة وزارة الأوقاف لتنفيذ عدد (30) ندوة دعوية وتثقيفية بالمساجد الكبرى بجميع المحافظات عن 'مفهوم الوطنية الصادقة'، بمشاركة أكثر من مائة عالم وقارئ ومبتهل أيام الخميس، الجمعة، السبت، الأحد المقبلين بعد صلاة العشاء."