اليوم السابع
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الجمعة، 28 يونيو 2024 02:58 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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انتخاب التونسية ليلى بلخيرية نائبة لرئيسة منظمة كوميسا للنساء صاحبات المؤسسات

الجمعة، 28 يونيو 2024 01:00 ص
انتخاب التونسية ليلى بلخيرية نائبة لرئيسة منظمة كوميسا للنساء صاحبات المؤسسات منظمة كوميسا
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انتخبت التونسية ليلى بلخيرية جابر، نائبة لرئيسة منظمة " كوميسا للنساء صاحبات المؤسسات "، خلال جلسة عامة عقدتها المنظمة الخميس في مدغشقر.

وذكرت الغرفة النقابية التونسية للنساء صاحبات المؤسسات التابعة لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية - في بيان صحفي - أن ليلى بلخيرية جابر تترأس حاليا الغرفة، وبذلك المنصب أصبحت الممثل لهذه المنظمة في منطقة شمال إفريقيا.

وأشارت إلى أن منظمة " كوميسا للنساء صاحبات المؤسسات " هي مؤسسة تابعة للسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا ( الكوميسا)، وتم تأسيسها سنة 1993 في زيمبابوي بموافقة الهيئة التي تتكون من رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في الكوميسا ، وتهدف إلى تبادل الأفكار والخبرات بين رائدات الأعمال، كما تساعد على تنفيذ برامج المرأة في التنمية بالكوميسا، وهي بمثابة شبكة تواصل بين رائدات الأعمال وأداة لتشجيعهن على إنشاء أو توسيع المشاريع القائمة







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تونس

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افريقيا




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