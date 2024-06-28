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المناظرة الرئاسية الأمريكية.. ترامب: التضخم يقتلنا ولم يعد لدينا وظائف

الجمعة، 28 يونيو 2024 04:30 ص
المناظرة الرئاسية الأمريكية.. ترامب: التضخم يقتلنا ولم يعد لدينا وظائف المناظرة الرئاسية بين جو بايدن وترامب
أنس حبيب

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انتقد الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب خصمه السياسى جو بايدن حينما قال أن التضخم يمثل عبءا ثقيلا على عاتق الاقتصاد الأمريكى، مؤكدا حديثه بجملته، "التضخم يقتلنا"، وأضاف ترامب أن بايدن لم يوفر فرص عمل حقيقية سوى للمهاجرين غير الشرعيين، زاعما أنهم- المهاجرين- ضموا الكثير من الإرهابيين والمساجين والمرضى العقليين الذين يشكلون خطرا على أمن المواطنين الأمريكيين.

وأنكر بايدن مزاعم خصمه السياسى، واصفا إياها بالـ"كذب"، حيث لم تشر أى سجلات لدخول إرهابيين أو مساجين إلى الولايات المتحدة خلال فترة رئاسته التى بدأت فى عام 2020.







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