المتهمون بسرقة هواتف المحمول: بنخطفها من الضحايا باستقلال دراجة نارية

كتب كريم صبحى

أدلى 4 عاطلين متهمين بسرقة هواتف المحمول فى منطقة الأميرية، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، حيث اعترف المتهمين بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف باستخدام دراجه نارية.

وأضاف المتهمين ببيع الهواتف المحمولة لتاجر على علم أنها من متحصلات سرقة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابى مكون من (4 أشخاص) بدائرة قسم شرطة الأميرية، تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة، وبحوزتهم (4 هواتف محمولة)، واعترفوا بارتكابهم 4 وقائع سرقة هواتف محمولة من المواطنين بأسلوب الخطف.