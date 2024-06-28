السفير الفلسطينى يطلق حملة لدعم مقترح الرئيس السيسى بإنهاء حرب غزة

كتب محمد شرقاوى

أطلق دياب اللوح السفير الفلسطيني بالقاهرة، عبر برنامج بالخط العريض، على قناة الحياة، حملة سياسية لدعم موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقف إطلاق النار في غزة وإنهاء الحرب تماما.

وقال السفير الفلسطيني خلال استضافته مع الإعلامية إيمان أبو طالب مقدمة البرنامج: "إنني أستغل هذه الفرصة وأطالب من خلال برنامجكم بإطلاق حملة سياسية دبلوماسية وقانونية بين المكونات والهيئات والوزارت في فلسطين ومصر لدعم موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعم للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس على حدود ما قبل ٦٧ وكذلك لدعم موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي في إنهاء الحرب على قطاع غزة".



وتابع: "هذا مطلب فلسطيني عبر عنه الرئيس الفلسطيني محمود عباس.. والرئيس أبو مازن أجرى أكثر من 80 اتصالا هاتفيا فى إطار جهود وقف الحرب فى قطاع غزة ونقدر الجهود المصرية".



جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة الحياة في الجمعة من كل أسبوع، تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب.