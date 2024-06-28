الدرهم المغربى يسجل أداء قويا أمام العملات خلال الفصل الأول من 2024

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أعلن بنك المغرب، أن الدرهم ارتفع بنسبة 0,47% مقابل اليورو وبنسبة 1,39% مقابل الدولار الأمريكي، وذلك خلال الفصل الأول من سنة 2024.

وأوضح بنك المغرب، في بيان حول السياسة النقدية، أنه خلال الفصل الأول من السنة الجارية، ارتفع اليورو بنسبة 0,90% مقابل الدولار الأمريكي. وفي هذا السياق، ارتفعت قيمة الدرهم بنسبة 0,47 % مقابل اليورو وبنسبة 1,39 % مقابل الدولار الأمريكي.

وأوضح البيان أنه مقارنة بعملات أبرز الدول الصاعدة، فإن العملة المغربية ارتفعت بنسبة 10,06% مقارنة بالليرة التركية، و1,28 % مقابل الريال البرازيلي و0,89 % مقابل اليوان الصيني.

وسجل معدل الصرف الفعلي ارتفاعا بنسبة 1,19% بالقيمة الأسمية، وبنسبة 0,54 % بالقيمة الحقيقية.

وفي ما يتعلق بالمعاملات بالعملات الأجنبية، سجل متوسط حجم العمليات لحساب البنوك مع العملاء، خلال الفصل الأول من السنة الجارية ، ارتفاعات سنوية بنسبة 8,4 % إلى 33,7 مليار درهم بالنسبة لعمليات البيع، وبنسبة 8,4% إلى 34,4 مليار درهم بالنسبة لعمليات الشراء.

وفيما يتعلق بالعمليات الآجلة، فقد سجلت انخفاضات بنسبة 19,4% إلى 13,8 مليار درهم بالنسبة لعمليات الشراء، وبنسبة 14,2 % إلى 3,3 مليار درهم بالنسبة لعمليات البيع.