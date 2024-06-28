اليوم السابع
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الخارجية الأردنية تحذر مواطنيها من السفر إلى لبنان فى الوقت الراهن

الجمعة، 28 يونيو 2024 04:10 م
الخارجية الأردنية تحذر مواطنيها من السفر إلى لبنان فى الوقت الراهن لبنان
كتب عبد الوهاب الجندى

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حذرت الخارجية الأردنية، المواطنين من السفر إلى الأرضي اللبنانية في الوقت الراهن، نظرا للتوترات العسكرية في المنطقة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الخارجية في بيان اليوم الجمعة، السفير سفيان القضاة، أن هذه التوصية تأتي من منطلق حرص الوزارة الشديد على سلامة المواطنين الأردنيين.

كما جدد السفير القضاة دعوته للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في لبنان إلى التسجيل الفوري على الموقع الإلكتروني للسفارة الأردنية في بيروت لتقديم المساعدة.

وتشير تقارير إلى أن المواجهة العسكرية المباشرة، بين قوات الاحتلال الإسرائيلية وحزب الله في لبنان، قد تبدأ في غضون الأسابيع القادمة إن لم يتم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وحذرت العديد من الدول، من السفر إلى لبنان، وحثت الرعايا المتواجدين فيها بضرورة الإسراع في المغادرة الفورية.

 







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