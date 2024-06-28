البنك التجارى الدولى: عودة الخدمات المصرفية بالبنك قبل الساعة 12 مساء اليوم

كتب - أحمد يعقوب

قال هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى CIB ، فى تدوينة له عبر منصة X ، إن تحديثا مفاجئا من الشركة المسؤولة عن أنظمة البنك استدعت تعطل خدمات السحب النقدى والتحويل بالبنك منذ صباح اليوم، ومن المتوقع أن تنتهى عمليات التحديث قبل الساعة 12 مساء اليوم الجمعة.

وقال البنك التجارى الدولى قبل أيام، إنه تم زيادة حدود الإنفاق الدولية داخل وخارج مصر على جميع بطاقات CIB الائتمانية، وتخفيض الهامش على أسعار صرف العملات الأجنبية اعتبارًا من 26 يونيو الجارى إلى 5%.

وينشر "اليوم السابع" التفاصيل الكاملة بشأن الحدود الائتمانية الجديدة والتى تتضمن علميات السحب النقدى لتبدأ من 3500 جنيه وتصل إلى 10500 جنيه، والمشتريات لتبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى 250 ألف جنيه وذلك بحسب القطاع الذى تنتمى له العميل.