إغلاق شواطئ البحر المفتوح فى مطروح بسبب ارتفاع الأمواج

مطروح – حسن مشالى

أغلقت أجهزة محافظة مطروح، اليوم الجمعة، الشواطئ الواقعة على البحر المفتوح، بسبب ارتفاع الأمواج والسحب، مما يهدد سلامة المواطنين وارتفاع مخاطر الغرق، مع استمرار العمل بالشواطئ الواقعة على الخلجان والبحيرات، مع تكثيف أعمال الرقابة على الشواطئ ورفع حالة الاستعداد بها، في إطار توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

واتخذ مجلس مدينة مرسي مطروح، إجراءات مشددة بغلق الطرق والكورنيش الجديد المؤدي إلي الشواطئ المفتوحة، غربي المدينة، لمنع وصول المواطنين من النزول في شواطئ البحر المفتوح مثل" الابيض - ام الرخم - عجيبة " بسبب حالة من عدم الاستقرار وارتفاع الأمواج أكثر من 2 متر ووجود تيارات وسحب، وذلك.

وأكد رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح، أن مسئولي الشواطئ المفتوحة، أغلقوا الطريق المؤدي الي كورنيش الابيض، ووجه لكريم عرفان مدير الشواطئ، بالمرور مع رؤساء الشواطئ ومتابعة تنفيذ القرار، وتم التأكد من غلق الطرق بكارتة بوابات الشواطئ لمنع رواد الشواطئ من نزول البحر بالتعاون مع شباب مطروح حفاظاً على أرواح ضيوفنا أهالينا من الغرق، والتأكيد علي عدم نزول البحر في المزارات في كليوباترا والغرام وهي للزيارات والتقاط الصور التذكارية فقط وليست للسباحة.

وأوضح رئيس مدينة مرسى مطروح، أن هناك عدد من الشواطئ الآمنة، الواقعة على خليج مطروح وبحيرة الفيروز، التي يمكن الاستمتاع بممارسة السباحة فيها وهي "روميل - البنست - النخيل - بحيرة كليوباترا - الليدو - مطروح العام - الغرام "، مع الالتزام بتعليمات رؤساء الشواطئ.

وأكد "جاب الله" على أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، يتابع أولا بأول الحالة العامة للشواطئ، وشدد علي مستأجري الشواطىء، بأنه عليهم خلال فترات ارتفاع الأمواج وزيادة سرعة الرياح، عدم نزول المصطافين وكل المترددين علي البحر خاصة في فترة النوات .