إعلام المنوفية تناقش مشروعات تخرج الدفعة الأولى لقسم الإذاعة والتليفزيون

المنوفية - محمد فتحى

اختتم قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة المنوفية، مناقشة مشروعات تخرج طلاب الدفعة الأولى للعام الجامعي2024م تحت شعار "حلم شباب وطن"، والذى امتد على مدار يومي الاثنين والأربعاء الموافق 24 و26 يونيو، وضم عرض وتحكيم 11 مشروعا لشعبتي الإذاعة والتليفزيون وذلك تحت إشراف الدكتور ناصر عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و الدكتورة ندية القاضي عميد الكلية و الدكتور عادل رفعت وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وإشراف الدكتورة هويدا الدر رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث والدكتورة مروة البقلي المشرف على مشروعات القسم وهديل متولي وسميه سليم المدرس المساعد بالقسم ومنه صفوت وأميرة سلامة المعيداتان بالقسم، تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية.

وأعرب الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة، عن سعادته بتخرج الدفعة الأولى لكلية الإعلام جامعة المنوفية، مؤكداً علي حرص الجامعة علي تخريج كوادر إعلامية متميزة قادرة علي المنافسة في سوق العمل الحر، مشيداً بمشروعات التخرج وما تحويه من ابداعات وأفكار تهدف إلي إلقاء الضوء على مشكلات المجتمع المختلفة.

وشهد المهرجان مناقشة سبعة مشروعات لشعبة التلفزيون وهم "خلاويص" الذى يسلط الضوء على مشكلة اللاجئين السودانيين، "ماريونت"، والذى يدور حول القيود التي يفرضها المجتمع على المرأة ، "تنيسوه" يهدف الى تنشيط السياحة من خلال الترويج لواحة سيوة بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة التابعة لوزارة السياحة المصرية، ومشروع "أبية" الذى يتناول ثلاث قصص لبطلات قررن أن يمتهن مهناً وأعمالا مختلفة، منها شاقة ،فيلم "111f" والذى يدور أحداثه حول قصة حقيقية عن احد مصابين الحروق بالتعاون مع مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، فيلم "فضلوس أناى"، لتنشيط السياحة من خلال الترويج للنوبة ،الرحلة للترويج للسياحة فى سانت كاترين وطابا وسيناء ، وأربعة مشروعات لشعبة الراديو وهم الجريمة وهى تمثيلية إذاعية من مجموعة قصصية للأديب نجيب محفوظ ، والمجلة الإذاعية "ترانزيت.. المتعة مش محتاجه تأشيرة"، التمثيلية الإذاعية لم تنته بعد "حكاية فرح"، التي تتناول تجسيد لمعاناه شعب، والحملة الإعلامية "اتكلم .. في صوتك قوة" تتناول الابتزاز الإلكتروني كافة أنواعه.

وأشاد أعضاء لجنة التحكيم بمستوى الأفلام المعروضة من حيث حرفية التناول والتي تعكس جهدًا كبيرًا، وتبرهن على تدريب الطلاب جيدًا داخل الكلية على فنون الإعداد والتصوير والإضاءة والإخراج وغيرها، فضلاً عن معالجتها لقضايا حياتية مهمة في المجتمع ، هذا بالإضافة إلى جودة الأفكار، وجرأتها، والتزام الطلاب إلى حد كبير بالعناصر التي يحتاجها العمل الإذاعي والتلفزيوني معربين عن بالغ سعادتهم بهذا الجيل الصاعد من الإعلاميين المتميزين. كما قامت اللجنة بتقديم بعض النصائح والملحوظات الهامة للطلاب وهم على أعتاب سوق العمل الإعلامي.

في الختام قدم الدكتور عادل رفعت والدكتورة هويدا الدر، الشكر والعرفان لأعضاء اللجنة الموقرة وقاما بتكريمهم على تشرفيهم ونجاح المهرجان وخروجه في أفضل صورة، كما تم تكريم المشروعات الفائزة بالمراكز الأولى مشيدان بالمستوى الإبداعي للطلاب متمنيًان لهم كل التوفيق في حياتهم العملية.

وجاءت ترتيب مراكز المشروعات لشعبة التليفزيون كالتالى فقد حصل فيلم "111F" على المركز الأول وجاء فيلمى "ماريونت وتنسوه" فى المركز الثانى مناصفة وفى المركز الثالث جاءت "الرحلة".

بينما في مشروعات شعبة راديو فاز مشروع الدراما الاذاعية بعنوان "لم ننتهي بعد ..حكاية فرح"، بالمركز الأول وجاء المركز الثاني مناصفة بين المجلة الإذاعية بعنوان "ترانزيت.. المتعة مش محتاجه تأشيرة"، والدراما البوليسية بعنوان"الجريمة"، وجاءت الحملة الإذاعية بعنوان "اتكلم.. في صوتك قوة" في المركز الثالث.

وضمت لجنة التحكيم عددا من الأساتذة والخبراء الإعلاميين ومعدي البرامج بالإذاعة والتلفزيون، الدكتور محمد عبد الله كبير المذيعين بقناة الغد الإخبارية والأستاذ الدكتور اشرف جلال استاذ الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة المخرج على عبد العال كبير المخرجين بالإذاعة المصرية والدكتور عمرو الشيخة المخرج بالهيئة الوطنية للإعلام والإعلامي مرسي عبد العليم كبير المذيعين بإذاعة الشباب والرياضة و محمد ترك المذيع بالتليفزيون المصري بقطاع الاخبار والدكتورة هبة حمزة المذيعة بالتليفزيون المصرى، بالإضافة إلى حضور عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.