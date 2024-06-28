إصابة 3 أشخاص برش خرطوش فى مشاجرة بسوهاج.. والأمن يضبط المتهمين

سوهاج محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج، من السيطرة على مشاجرة بين طرفين، بدائرة مركز شرطة المنشاه جنوب محافظة سوهاج، نتج عن المشاجرة إصابة 3 أشخاص برش خرطوش، تم نقل المصابين للمستشفى، وتم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم في الواقعة.

كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب، يفيد بوجود مشاجرة بدائرة مركز شرطة البلينا، ووجود مصابين، تمت السيطرة على المشاجرة، وتم ضبط المتهمين، وتم تعين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان المشاجرة، والحالة الأمنية مستقرة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا، بوجود مشاجرة بين " طرف أول " السيد ر ا ا 13 سنة تلميذ مصاباً " برش خرطوش بالذراعين والبطن "، ونجل خاله محمد ع ك ث 18 سنة بائع خضار مصاباً " برش خرطوش بالبطن والصدر " ، وعمة الثاني وفاء ك ث ج 30 سنة ربة منزل مصابه " برش خرطوش بالكتف الأيمن والجبهة " وتم نقلهم لمستشفي سوهاج الجامعي الجديدة.

وبين "طرف ثان" على م ا ع 30 سنة عامل، وزوجة شقيقه سيدة ن م 35 سنة ربة منزل، الطرفان يقيمان بذات الناحية، تم ضبط طرفـي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني السلاح المستخدم.

وبسؤال طرفى المشاجرة تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الآخر بالسب والضرب وقيام الأول من الطرف الثاني بإطلاق أعيرة من السلاح المضبوط بحوزته مما نتج عنه إصابة الطرف الأول بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.