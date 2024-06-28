اليوم السابع
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أوقاف بنى سويف تفتتح اليوم مسجد الرحمن بقرية الدوية

الجمعة، 28 يونيو 2024 02:00 ص
أوقاف بنى سويف تفتتح اليوم مسجد الرحمن بقرية الدوية مسجد - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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تفتتح مديرية الأوقاف محافظة بنى سويف اليوم، مسجد الرحمن الغربى بقرية الدوية التابعة لمركز بنى سويف بعد إحلاله وتجديده ضمن خطة الوزارة على مستوى الجمهورية.

وتشهد قرية الدوية التابعة لمركز بنى سويف اليوم الجمعة حضور قيادات الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف وقيادات مديرية الأوقاف لافتتاح مسجد الرحمن الغربى.

من جانبها أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح (7) مساجد اليوم الجمعة ، منها (5) مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدان صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه (1059) مسجدًا منها (825) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(234) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه ( 12081) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو 18 مليار و661 مليون جنيه.

 







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