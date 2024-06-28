اليوم السابع
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أمن الجيزة يعاين آثار حريق جراج أسفر عن مصرع شخص فى حدائق الأهرام

الجمعة، 28 يونيو 2024 03:25 م
أمن الجيزة يعاين آثار حريق جراج أسفر عن مصرع شخص فى حدائق الأهرام السيطرة على حريق -أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، معاينة لجراج اشتعل به حريق بحدائق الأهرام، مما أسفر عن مصرع شخص، وتبين أن النيران اشتعلت بسيارة مركونة بالجراج الخاص بعقار وامتدت للطابق الأول، وخلال محاولة الضحية الخروج من شقته اختل توازنه وسقط داخل الجراج، ليلقى مصرعه.


تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة وبيان سبب اندلاع الحريق، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد اشتعال حريق بعقار في حدائق الأهرام، انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحريق اشتعل بجراج أسفل العقار، مما أدى إلى مصرع شخص من سكان العقار، وتم محاصرة النيران وإخمادها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.
 







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