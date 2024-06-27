CNN: مواجهة بايدن وترامب الليلة أكثر مناظرة مصيرية فى التاريخ الأمريكي

كتبت ريم عبد الحميد

قالت شبكة سى إن إن الأمريكية إن المواجهة المرتقبة بين جو بايدن ودونالد ترامب فى المناظرة الرئاسية الأولى التي تجرى فجر الجمعة فى أتلانتا، لديها فرصة جيدة لأن تكون أكثر مناظرة رئاسية مصيرية فى التاريخ الأمريكي.

ولأول مرة سيتواجه رئيس حالى ورئيس سابق أمام ملايين المشاهدين فى المواجهة التي تعقد فى وقت مبكر عن المعتاد، حتى قبل المؤتمرات الحزبية، التي يتم فيها الإعلان رسميا عن مرشح كل حزب فى الانتخابات.

وتمثل الموجهة التي تستضيفها "سى إن إن" اللحظة الأكثر محورية على الإطلاق فى الانتخابات المتقاربة، كما أنها أفضل فرصة لبايدن لإحداث هزة من جهود إعادة انتخابه التي يواجه خطر عميقا بخسارتها فى الوقت الذى يصارع فيه لإقناع الناخبين بأنه حقق العودة للحياة الطبيعية السياسية والاقتصادية كما وعد فى 2020.

وذهبت "سى إن إن" إلى القول إن الطبيعة الصاخبة لهذه المناظرة يمكنها فهمها تماما فى ضوء السياسات غير المسبوقة فى الوقت الراهن. فمنذ أول مناظرة تلفزيونية بين السيناتور جون كينيدى ونائب الرئيس ريتشارد نيكسون فى حملة 1960، كانت هناك انتخابات متقاربة بشكل مؤلم، بما وضع البلاد فى مسار مختلف للغاية. إلا أن المخاطر فى 2024 هي الأكبر على الإطلاق بسبب محاولات ترامب لتعطيل الانتقال السلمى للسلطة استنادا إلى مزاعم كاذبة بالتزوير فى انتخابات 2020 ووعوده برئاسة لم تشهد من قبل من الانتقام الشخصى لو فاز فى نوفمبر.

وتذهب الشبكة إلى القولإنه لو كان السيناتور جون كيرى هزم جورج دبليو بوش فى 2004، أو جعل حاكم ماسوشستس السابق ميت رومنى باراك أوباما رئيسا لفترة واحدة فى انتخابات 2012، لحدث الكثير من التغيير السياسى، لكن لم تكن شخصية أمريكا ومكانتها العالمية لتتغير بشكل جذرى. ولا يمكن أن ينطبق هذا الأمر بأى ثقة على الانتخابات الأمريكية الراهنة. وأشار التقرير إلى أن دوافع ترامب الاستبدادية، والتي تجسدت فى إدعائه أمام المحكمة العليا بأن الرؤساء يتمتعون بسلطات بلا حدود، وأيضا خطته لسياسات جديدة تعلق بالهجرة والاقتصاد والسياسة الخارجية، تعنى أن توليه الحكم لفترة ثانية يمكن أن يؤدى إلى اضطراب هائل.