30 يونيو إرادة شعب ومسيرة وطن.. مناطق صناعية وحرفية واستثمارية بمحافظة قنا

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شهدت محافظة قنا نهضة ونموا بكافة القطاعات على ضوء الأولويات التى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى وفى مقدمتها بناء الإنسان وتوفير سبل الحياة الكريمة والتنمية المحلية المستدامة وتشجيع الاستثمار فى محافظات الجمهورية.

قنا وشرايين التنمية، شهد قطاع الطرق والكباري طفرة كبيرة باعتبارها من أهم القطاعات الرئيسية في تحقيق التنمية، حيث تم إنشاء محور الشهيد "باسم فكري" والذي يربط مدينتي "نقادة وقوص" ويبلغ طوله حوالي 19 كم، وعرضه 21 مترًا، ويشمل 30 عملًا صناعيًّا بواقع 14 كوبري و16 نفقًا، ويسهم في حل مشكلة التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف، ويقع المحور على وقع متميز يتميز وبالقرب من مطار الأقصر الدولي ومواني التصدير بالبحر الأحمر الأمر الذي يسهم في سهولة الحركة وخلق حلقة تبادل تجاري في النقل.



ويخدم المحور مشروعات التنمية والاستثمار كمشروع المثلث الذهبي، ومنطقة الصناعات الحرفية بنقادة، والمنطقة الصناعية والمنطقة الاستثمارية الحرة بمدينة قفط، والتجمع العمراني بمدينة غرب قنا، ويساعد على خلق مجتمعات عمرانية جديدة على الطريق الصحراوي الشرقي حتى الصحراوي الغربي بتكلفة إجمالية بلغت مليار و500 مليون جنيه.

ومن أهم المشروعات في هذا القطاع محور أبوتشت دار السلام ، يتم تنفيذه بطول 28 كم ، ويربط بين الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة قنا غرب النيل عند مركز أبوتشت ، والطريق الزراعي الشرقي بمحافظة سوهاج شرق النيل عند مركز دار السلام ، حيث تقع مساحة 15.5 كيلو متر من المحور داخل الحدود الإدارية لمحافظة قنا، و12.5 كم داخل الحدود الإدارية لمحافظة سوهاج ومشروع كوبري الرياح أعلى مزلقان السكة الحديد بقنا، الكوبري الرئيسي بطول 500 متر وبعرض 16 مترا يشمل حارتين مروريتين لكل اتجاه ومطلع للقادم من طريق الإشراف بطول 250 مترا وبعرض 8 أمتار يشمل حارتين مروريتين، والقيمة التعاقدية 128 مليونا و980 ألف جنيه وتم تشغيلية تجريبيا.



وكوبرى أبو تشت العلوى الذي يبلغ طوله 630 مترا وعرضه 15 مترا يشمل حارتين مروريتين، لكل اتجاه كما تبلغ القيمة التعاقدية 195,2مليون جنيه وتبلغ نسبه التنفيذ 43%، ومحور دشنا الحر على النيل بطول 8 كم وعرض 29,80 متر يربط الطريق الصحراوي الغربي بطريق (القاهرة – أسوان) الزراعي الشرقي عابرا نهر النيل والطريق الزراعي الغربي (القاهرة – أسوان ) شمال كوبري دندرة بمدينه قنا وجنوب كوبري نجع حمادي على النيل حيث تبلغ المسافة بين كوبري دندرة وكوبري نجع حمادي حوالي 58 كم كما تبلغ القيمه التقديرية 2,6 مليار ونسبة التنفيذ 11.5 %.



وفي مجال الاستثمار الزراعي؛ تتميز المحافظة بأن لديها مساحات شاسعة بالظهير الصحراوي قابلة للاستصلاح والزراعة، وسيتم تقديم كافة التسهيلات للمستثمرين الراغبين في الاستثمار الزراعي، ونجحت المحافظة في استصلاح 1000 فدان لزراعتها ضمن مشروعات الأمن الغذائي التابعة للمحافظة، ومن أبرز الأمثلة على الاستثمار الزراعي مشروع مزرعة التوت لإنتاج خيوط الحرير الطبيعي بنقادة على مساحة 20 فدانا كمرحلة أولى، الذي تتبناه مؤسسة النداء لتوطين إنتاج الحرير الطبيعي، ومن المقرر تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع على مساحة 200 فدان سيتم زراعتها بأشجار التوت المتقزم وعدد من التدخلات الزراعية الأخرى مثل منحل لإنتاج العسل الأبيض وإنتاج الطرود، بالإضافة إلى زراعة قصب السكر بالتنقيط وإعادة تدوير المخلفات الزراعية.



وتمتلك محافظة قنا ثروة كبيرة تتمثل في مشروعات الأمن الغذائي "بالمعنا والمراشدة" والتي تضم منظومة متكاملة لإنتاج السلع الغذائية المختلفة التي يحتاجها المواطن تتميز بأنها ذات قيمة عالية وبأسعار مخفضة وقد حرصت المحافظة على تطوير هذه المشروعات لزيادة إنتاجيتها ومن ثم تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي بمفهومه الشامل حيث تم إنشاء 17 صوبة زراعية حديثة وإنشاء مشروع إنتاج عسل النحل - إنشاء مشروع تربية الأغنام وإنشاء مشروع البيوجاز ورفع كفاءة المجزر الآلي للدواجن واستكمال تطوير محطة الألبان رقم (1) واستصلاح ألف فدان ويجرى رفع كفاءة محطة إنتاج البيض.



وتم تطوير محطة الألبان رقم (1) وتنفيذ محلب آلي بأحدث الأجهزة، وتضم المحطة 555 رأس ماشية ما بين حلاب وجفاف ونتاجات، ويصل إنتاج المحطة إلى 2000 طن ألبان سنويا كما يتم تزويد محطة تسمين العجول من النتاجات التى يتم ولادتها بمحطة الألبان، و تضم المشروعات مصنع ألبان لاستقبال ألبان المحطة (1، 2) يتم من خلاله بيع الألبان بالإضافة إلى إنتاج العديد من منتجات الألبان، وقد تم تطوير خط انتاج جديد لإنتاج الجبن الرومي والذي يتميز بالجودة العالية دون أي إضافات وإلى جانب محطات الألبان تمتلك المحافظة محطة لتسمين العجول تضم حاليا أكثر من 150 عجل تسمين ومنها يتم ذبح العجول التي يتم بيع لحومها في المنافذ التابعة للمحافظة بأسعار مخفضة للجمهور.. كما تضم المشروعات محطة لإنتاج البيض وتعد نموذجا لمشروعات إنتاج البيض في القطاع الخاص، كما تم تطوير 5 عنابر لتربية الدواجن تستوعب 50 ألف دجاجة في الدورة الواحدة التي تستغرق 45 يوما، يتم بعدها ذبح الدواجن وتجميدها من خلال المجزر الآلي الذي تصل طاقته الإنتاجية إلي 5 الآف دجاجة، يتم طرحها في منافذ البيع التابعة للمحافظة بأسعار مخفضة.



أما الغابة فتبلغ مساحتها أكثر من 300 فدان يتم استغلالها في إنتاج (البلح، الخيار، الطماطم، الكنتالوب، الكوسة، الفلفل، الباذنجان، البصل) بالإضافة إلى عدد 40 صوبة لزراعة الخضروات المختلفة، ويتم طرح هذه المنتجات فى المنافذ للمواطنين.



كما تم استصلاح حوالي 1000 فدان جديد، لزراعتها بالمحاصيل الموسمية والزراعات المستخدمة كعلف للماشية والدواجن التي يجري طرح لحومها للمواطنين بأسعار مخفضة وتنافسية عن مثيلتها في الأسوق المحلية، بالإضافة إلى مصنع أعلاف يسهم في إنتاج علف حيواني ذو قيمة غذائية عالية بمتوسط إنتاج شهري يصل إلى حوالي 325 طن ويتم من خلاله تغذية محطات الألبان والدواجن بمتطلباتها من العلف، وجميع المشروعات تخضع لإشراف طبي كامل.



مشروعات التنمية العمرانية؛ مشروع "حينا" يعد أول مشروع للتنمية العمرانية يتم تنفيذه من خلال توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للتخطيط العمراني ومحافظة قنا مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ويعد نموذج لمشروعات التنمية المتكاملة ويهدف إلي تعزيز التنمية الحضرية في مصر من خلال تنفيذ مشروع تجريبي للتصميم والتخطيط العمراني وزيادة حجم الموارد المحلية ودعم التنمية الاقتصادية المحلية بالإضافة إلى السياسات والتشريعات الحضرية.



كما تمت الموافقة من قبل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية والمتضمن الموافقة على إعلان منطقة "المعنا ومنطقة نجع نصر الله" بالحميدات كمناطق إعادة تخطيط وذلك في إطار تنفيذ مشروع التنمية الحضرية المتكاملة بالاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وأمانة الدولة للشئون الاقتصادية السويسرية والذي يهدف الى دعم محافظة قنا لإعداد المخططات التفصيلية وتنفيذ مشروعات البنية التحتية بمناطق الامتداد ومناطق إعادة التخطيط.



ومشروع "حينا" يعتمد على عمل مخطط لإعادة ترتيب الأراضي حيث تم إعادة تخطيط منطقتي الحميدات والمعنا طبقا لمنهجية إعادة ترتيب الأراضي وأهم ما يميز هذا المخطط المشاركة المجتمعية مع ملاك الأراضي في اختيار البديل الأمثل مع الترفع عن نزع الملكية، ويسهم المشروع في تحسين جودة حياة المواطنين في منطقتين مستهدفين للمشروع لتعزيز التنمية الحضرية من خلال تطبيق منهجية معتمدة ومعلنة للتخطيط التفصيلي باستخدام منهجية إعادة ترتيب الأراضي، كما يقوم المشروع بتنفيذ أحد مشروعات البنية الأساسية التي يتضمنها المخطط التفصيلي لكل منطقة بالمشروع ومن المستهدف أن يولد تنفيذ المشروع عدد من فرص العمل المباشرة وغير مباشرة.



مركز معلومات شبكات المرافق، يعد مركز معلومات شبكات المرافق إضافة قوية للمشروعات الخدمية بالمحافظة ويعتبر أول مركز متخصص في رفع المرافق ووضعها على خرائط مساحية دقيقة (رقمية وورقية) من خلال قاعدة بيانات متكاملة للبنية الأساسية (تحتية وفوقية) لتقديم خدمات الرفع المساحي لأهالي محافظة قنا بأسعار رمزية بما يضمن خدمات رفع دقيقة لشبكات المرافق فوق وتحت الأرض موقعة على خرائط مساحية دقيقة لحماية استثمارات المرافق فى باطن الأرض، حيث تبلغ تكلفه رفع كفاءة وتطوير المبنى 10 ملايين جنيه وتكلفة أجهزة كشف المرافق والكشف المساحي 27 مليون جنيه