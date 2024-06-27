موعد شهر رمضان المبارك 2025.. الحسابات الفلكية تكشف أول أيامه

كتب محمود راغب

أيام معدودة وينتهى العام الهجرى 1445 هجريا ونستقبل عام هجرى جديد وهو عام 1446 هجريا ، وذلك بعدما كشفت الحسابات الفلكية أن أول أيام شهر محرم لعام 1446 هجريا ستكون يوم الأحد 7/7/2024 م.

ومع قرب بداية العام الهجرى الجديد يتساءل الكثير من المواطنين عن موعد شهر رمضان المبارك 2025 ، حيث تشير الحسابات الفلكية أن شهر رمضان مرتقب لها أن يكون أول مارس 2025 وذلك وفقا للحسابات المبدئية .



يذكر أن الدكتور طه رابح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية كشف أنه طبقاً للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد برئاسة الأستاذ الدكتور ياسر عبدالهاد يولد هلال شهر المحرم مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الدقيقة 59 بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبــت الموافق 6/7/2024م (اليوم التالي ليوم الرؤية).



ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الرؤية (يومالجمعــــة 29 من ذي الحجة 1445هـ الموافق 5/7/2024م ) في مدينة القاهرة وكذلك في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية.

كما يلاحظ وجود فترة زمنية لمكث الهلال فوق الأفق بعد غروب الشمس في ذلك اليوم (يوم الرؤية) في بعض البلدان العربية والإسلامية بالرغم من حدوث الاقتران فيها بعد غروب شمس ذلك اليوم حيث يغرب الهلال فيها بعد غروب شمس ذلك اليوم ، ولكن لا يعتد بفترة المكث هذه لحدوث الاقتران بعدغروب شمس ذلك اليوم.

* وبذلك يكون يوم السبت 6/7/2024 م هو المتمم لشهر ذي الحجـة 1445هـ ، تكون غــرة شهـــر المحرم 1446 هـ فلكيـاً يوم الأحد 7/7/2024 م.

