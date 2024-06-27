مكتبة الإسكندرية تنظم مؤتمرا لطلاب الثانوية العامة بعنوان "اختر كليتك" الأحد

الإسكندرية جاكلين منير

ينظم برنامج دراسات التنمية المستدامة، وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الأفريقية بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية، المؤتمر السنوي الثامن عشر "اختر كُلِّيتك" والموجه لطلاب الثانوية العامة، وذلك من يوم الأحد إلى يوم الثلاثاء 28 -30 يوليو 2024 بالقاعة الكبرى بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية.

ويأتي هذا المؤتمر إيمانًا من المكتبة بدور الشباب الرائد والفعال في البناء والتنمية، حيث تسخر المكتبة كافة إمكاناتها لدعم وبناء قدرات الشباب، حيث يهدف المؤتمر إلى إرشاد ومساعدة طلاب الثانوية العامة لاختيار الكلية التي تتناسب مع ميولهم وقدراتهم وخلق طالب متميز قادر علي الابداع والابتكار وبناء المستقبل.

ويستهدف هذا المؤتمر طلاب الثانوية العامة ليوضح لهم نظم الدراسة المختلفة بكل كلية وما تؤهل إليه من فرص عمل بعد التخرج، وكذلك التعريف بالكليات والأقسام والتخصصات والبرامج المختلفة، بالإضافة إلى توضيح الاختيارات التي تتماشى مع ميولهم وإمكاناتهم وقدراتهم، حتى يتمكنوا من تحقيق آمالهم في بناء مستقبل مشرق وخلق جيل من الشباب مبدع ومتميز كلا في تخصصه ومجاله.

ويذكر أن برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية ينظم المؤتمر سنويًا مذ عام 2006 بالمكتبة، ويصل حضور الطلاب إلى أكثر من 2000 طالب كل عام في المكتبة، بالإضافة إلى المتابعين عبر الإنترنت الذي يصل عددهم إلى أكثر من خمسين ألف مشاهدة.

وسوف يتم عقد المؤتمر هذا العام بالمكتبة لطلاب الثانوية العامة من خلال التسجيل المسبق عبر استمارة التسجيل الخاصة بحضور المؤتمر من على الصفحة الرسمية لـ"برنامج دراسات التنمية المستدامة بمكتبة الإسكندرية" على "فيس بوك".