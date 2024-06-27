مصرع 4 وإصابة 5 آخرين فى حادث تصادم قطار وحافلة فى سلوفاكيا

وكالات

لقى 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرين فى حادث تصادم قطار وحافلة فى سلوفاكيا، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية.

يذكرأن، حقق الحزب الليبرالى السلوفاكى المعارض مفاجأة كبيرة بفوزه فى الانتخابات الأوروبية على حساب حزب "اتجاه الديمقراطية الاجتماعية" (سمير-إس دي) الذى يتزعمه رئيس الوزراء روبرت فيكو، الذى أصيب بجروح خطيرة مؤخرا فى هجوم.

وقدم حزب "سمير-إس دي" - فى رسالة أوردها راديو "لاك" السويسرى، اليوم الاثنين- تهانيه لحزب "سلوفاكيا التقدمية"، ولأعضاء البرلمان الأوروبي المنتخبين حديثا.

وكان رئيس وزراء سلوفاكيا قد تعرض في 16 مايو الماضى لهجوم بأربع طلقات نارية في البطن والرأس، من قبل رجل سبعيني؛ عقب اجتماع حكومي في مدينة هاندلوفا التي تبعد حوالى 150 كيلو مترا شمالى العاصمة براتيسلافا.

يذكر أن نسبة المشاركة فى الانتخابات الأوروبية في البلاد بلغت 34.38%، أى أعلى مما كانت عليه في الانتخابات السابقة.