مصرع طفلة صدمتها سيارة أثناء سيرها أمام منزلها بتمد الحجر فى الدقهلية

الدقهلية -محمد الحبشي

لقيت طفله مصرعها، متاثرة بإصابتها التى لحقت بها، بعد أن صدمتها سيارة أثناء سيرها أمام منزلها، بقرية تمد الحجر مركز ومدينة السنبلاوين، بمحافظة الدقهلية، وتم نقل جثمانها إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مأمور مركز شرطة السنبلاوين، بوصول جثمان لطفله فى العقد الأول من عمرها، ادعاء حادث تصادم

انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين، لمكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع الطفلة ملك، ع، ع، م، والبالغة من العمر 3 أعوام، حيث صدمتها سيارة أثناء سيرها أمام منزلها فى قرية تمد الحجر دائرة المركز.

تم نقل جثمان الطفلة لمشرحة مستشفى السنبلاوين، ووضعها ثلاجة حفظ الموتى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات، والتى أمرت بتكثيف الجهود لضبط السيارة وقائدها.