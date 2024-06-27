اليوم السابع
Ads
الخميس، 27 يونيو 2024 03:43 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

مصرع شخص فى حادث تصادم سيارة ملاكى ودراجة نارية بالفيوم

الخميس، 27 يونيو 2024 02:37 م
مصرع شخص فى حادث تصادم سيارة ملاكى ودراجة نارية بالفيوم حادث تصادم - أرشيفية
الفيوم - رباب الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى شخص مصرعه، إثر تعرضه لحادث تصادم وقع بين سيارة ملاكي مع دراجة نارية بطريق أسيوط الغربى نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


وكان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم تلقى إخطارا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية جاء مفاده ورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة بتلقيها بلاغاً بوقوع حادث تصادم وقع بين سيارة ملاكي ودراجة نارية بطريق القاهرة أسيوط الغربي نطاق المحافظة ووجود متوفي.

على الفور انتقلت قوات الأمن وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين وفاة شخص وتم نقله إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي تحت تصرف الجهات المختصة ، فيما حررت الجهات الأمنية المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.







حادث

الطريق الصحراوى

الفيوم

اخبار الحوادث

اخبار مصر




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة