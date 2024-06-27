محافظ سوهاج يبحث موقف طرح الفرص الاستثمارية ومناقشة طلبات المستثمرين

سوهاج عمرو خلف

ترأس اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، اليوم، اجتماع لجنة الاستثمار بالمحافظة، لبحث موقف طرح بعض الفرص الاستثمارية بالمحافظة، ومناقشة عدد من طلبات المستثمرين.

حضر الاجتماع كل من الدكتور أحمد عزيز المستشار العلمى للمحافظة، والمستشار محمود زين العابدين المستشار القانونى للمحافظة، وأعضاء اللجنة من مديرى عموم الشئون القانونية، والتخطيط العمرانى، ووحدة التنفيذ المحلية، ورئيس مركز ومدينة سوهاج، وإدارة التفتيش، وإدارة الاستثمار، ومديرى المناطق الصناعية بالكوثر، وغرب طهطا، وغرب جرجا.

تناول الاجتماع مناقشة عدد من الفرص الاستثمارية التى سيتم طرحها بالمحافظة، منها المشروعات الانتاجية، والتى تشمل " مشروع تسمين الدواجن بالأحايوة شرق، ومشروع انتاج بيض المائدة بالعيساوية شرق، ومشروع تسمين وانتاج الألبان بالديابات، وحق استغلال مساحة 149 فدانا بمنطقة غرب جرجا " كمزارع لتربية الدواجن، وكذلك طرح المحال التجارية أسفل الكورنيش الغربى، بالإضافة إلى إنشاء مجمع تجارى خدمى ترفيهى بموقع سينما أوبرا بمدينة سوهاج.

وأكد محافظ سوهاج على تقديم كافة أوجه الدعم لقطاع الاستثمار وخدمة المستثمرين، مشيرا إلى منح الأولوية فى الطرح للمشروعات الاستثمارية الكبرى، موجها رئيس مركز ومدينة سوهاج، ببحث موقف قرية الحرفيين بأولاد عزاز من التشغيل، وإعداد الدراسة المناسبة لطرحها للاستثمار، حيث تضم 264 ورشة، بالإضافة إلى سكن للحرفيين.

كما تمت الموافقة على عدد من طلبات المستثمرين، وإحالة عدد من الطلبات إلى الدراسة، منها تخصيص قطع من الأراضى لإقامة مشروعات استثمارية عليها، وطلبات لتغيير النشاط الاستثمارى إلى نشاط استثمارى آخر.