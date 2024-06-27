محافظ بورسعيد: نسعى لتوفير أكثر من 800 ألف فرصة عمل من المشروعات الجديدة

بورسعيد - محمد عزام

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أنه يسعى وجميع الأجهزة التنفيذية للدولة، على زيادة فرص العمل الشباب من خلال المشروعات القومية التى تتم فى المحافظة.

وأوضح المحافظ لـ"اليوم السابع"، أن المشروعات فى المحافظة بكافة المجالات خاصة الصناعية والتى نسعى خلالها لتوفير 800 ألف فرصة عمل.

وأضاف، أن الخطة فى التطوير بجميع المجالات تسير بمعدل عالى الجودة من إنشاء المشروعات الصناعية، والتى خلال هذه الآونة يتم الانتهاء من مجمع الصناعات الجديد والذى يحمل إسم "3 يوليو".

يذكر أنه تم زيادة عدد المصانع فى مناطق بورسعيد الصناعية من 299 إلى 464 مصنعا خلال الخمس سنوات الماضية.