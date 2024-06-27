محافظ الغربية يتفقد الطرق والشوارع المقترح رصفها بالخطة الاستثمارية بطنطا

الغربية مصطفى عادل

واصل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولاته التفقدية لليوم السادس على التوالى، لمعاينة الشوارع والطرق المقترح رصفها ضمن استعدادات المحافظة لرصف الشوارع فى الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد.

وتفقد المحافظ في السابعة صباحا الشوارع والطرق المقترح رصفها بحي اول طنطا، وذلك خلال الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد، ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق وتوسعتها والارتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق، تنفيذا لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وتيسيرًا لحركة المركبات والمواطنين خلال تنقلاتهم.

وتفقد المحافظ الشوارع الرئيسية والطرق المحورية المقترح رصفها، مؤكدا على ان اختيار الشوارع التي سيتم رصفها، تكون طبقاً لأولويات محددة على رأسها (الكثافة السكانية، واحتياجات السكان، والربط بين طرق أساسية ومحورية).

ووجه المحافظ بالانتهاء من إعداد المقايسات الهندسية للشوارع المستهدفة لمراجعتها من الادارة الهندسية بالمحافظة تمهيداً للبدء في أعمال الرصف .

وخلال الجولة وجه رحمي باستمرار زراعة اشجار مثمره واخرى للزينة في اطار المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، مؤكدا حرص المحافظة على الاهتمام بتشجير المحاور والطرق الرئيسية والميادين العامة والفرعية، وعلى جانبي الطرق العامة؛ ورفع كفاءة الجزر الوسطي علي المحاور الرئيسية وزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة، وذلك لتصبح متنفسا طبيعيا للمواطنين ولإضافة اللمسات الجمالية علي الشوارع والميادين.