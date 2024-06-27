محافظ الإسكندرية يفتتح معرضا للأسر المنتجة لعرض وبيع مشغولات يدوية

الإسكندرية جاكلين منير

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، معرض الأسر المنتجة لعرض وبيع المشغولات اليدوية والمنتجات الغذائية المقام بشاطئ البوريفاج، ضمن مهرجان "إسكندراني منتج" الذي تنظمه الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، وبالتنسيق مع منسق عام التحالف الوطني للجمعيات والمؤسسات بالإسكندرية.

وأكد محافظ الإسكندرية؛ أن المهرجان يهدف إلى إقامة معارض تسويقية على شواطئ الإسكندرية في موسم الصيف خلال شهور يونيو، ويوليو، وأغسطس، وسبتمبر مخصصة مجانًا للعارضين من المرأة المعيلة، والأسر المنتجة الأكثر احتياجًا، وذوي الهمم لتقديم الدعم لهم.

وأشار الشريف، إلى أن جميع أجهزة المحافظة تعمل على تشجيع الأسر المنتجة وأصحاب المشروعات البسيطة، وذلك من خلال توفير أماكن لعرض منتجاتهم على أكبر عدد ممكن من المواطنين بالمجان، مؤكدًا أن الدولة المصرية تبذل أقصى جهد لدعم وتشجيع الصناعات اليدوية لتحقيق التمكين الاقتصادي ورفع مستوى المعيشة ودفع عجلة الإنتاج في شتى المجالات.

يذكر أن المعرض يضم 60 عارضًا لعرض العديد من المنتجات بأسعار مناسبة وجودة عالية ما بين مشغولات يدوية، كروشيه، مصنوعات جلدية، أركت ، إكسسوارات، مفروشات، وخضراوات مجهزة للطهي، كما يقام المهرجان خلال أيام الخميس والجمعة والسبت الأخيرة من كل شهر ابتداءً من شهر يونيو الجاري، حيث تم اختيار تلك الأيام بسبب أنها تمثل أيام الذروة وأعلى نسب إشغال للشواطئ الأمر الذي يحقق أقصى استفادة للعارضين.