مجانا برقم الجلوس.. إقبال من طلاب الثانوية العامة على مكتبة الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شهدت مكتبة الإسكندرية، إقبال اليوم من طلاب الثانوية العامة عقب الإعلان عن فتح أبوابها مجاناً لـ طلبة الثانوية العامة وذلك طوال فترة الامتحانات يومياً من الأحد إلى الخميس من الساعة 7:30 مساءً إلى الساعة 10:30 مساءً ويومي الجمعة والسبت والإجازات الرسمية من الساعة 5:00 مساءً إلى الساعة 10:00 مساءً، والدخول بتقديم رقم الجلوس الخاص بالطالب.

وتضم المكتبة حاليا، ما يقرب من 2 مليون كتاب بمختلف لغات العالم و12 مركزًا للبحث الأكاديمي ومركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط ومركز دراسات الخطوط ومركز الدراسات والبرامج الخاصة والمعهد الدولي للدراسات المعلوماتية ومركز المخطوطات و مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي ومقره القاهرة ومركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية وبرنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية ومركز دراسات الحضارة الإسلامية ومركز الدراسات القبطية ومركز الدراسات الاستراتيجية وبرنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعى ومركز الفنون، بالإضافة إلى 6 مكتبات متخصصة أبرزها مكتبة الخرائط والنشئ والطفل والمكفوفين .



اقبال الطلاب على المكتبة



اقبال الطلاب على مكتبة الإسكندرية



طلاب الثانوية العامة بمكتبة الإسكندرية