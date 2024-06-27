كاميرون يكشف تفاصيل عشاء ترامب وانضمام كييف لـ"الناتو" فى مكالمة المخادعون

كتبت : نهال أبو السعود

نشر ممثلون روس مشهورون بأداء مقالب يستخدمون الأسماء المستعارة "فوفان ولكسيس"، مكالمة فيديو مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون بعد أن خدعوه بأنه يتحدث الى رئيس أوكراني سابق.

وفقا لصحيفة دايلي ميل البريطانية، استمرت المكالمة حوالى 15 دقيقة وظهر فيها ديفيد كاميرون وهو يتحدث على هاتفه مرتديًا ملابس غير رسمية في مكان ما بالخارج، وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن المكالمة بدت وكأنها عملية روسية مصممة لصرف الانتباه عن حرب موسكو في أوكرانيا، ولم تجب على سؤال حول صحة الفيديو.

وبحسب التقرير، يعد الثنائي معروف داخل روسيا بعد خداعه لسلسلة من السياسيين الغربيين على مر السنين، بما في ذلك رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني وفي عام 2022، وزير الدفاع البريطاني آنذاك بن والاس.

في مقطع الفيديو الذي تم بثه يوم الأربعاء، شوهد كاميرون وسمع وهو يتحدث عن مواضيع حساسة تتعلق بأوكرانيا، كما تحدث عن عشاء خاص أقامه مع المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب في أبريل، حيث ضغط على ترامب للسماح للجمهوريين بالتصويت لصالح المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا، وفوز محتمل لحزب العمال في الانتخابات المقبلة.

ويُسمع صوت كاميرون وهو يقول إن الحزب الجمهوري منقسم بشأن أوكرانيا وإنه أخبر ترامب أنه مخطئ إذا كان يعتقد أن بوتن يريد فقط شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا من جانب واحد في عام 2014، وكذلك منطقة دونباس التي تضم دونيتسك ولوجانسك، وهما منطقتان من أربع مناطق أوكرانية قالت موسكو في عام 2022 أنها جزء من روسيا.

ووفقا لتقارير إخبارية سابقة، تحدث ترامب تحدث بشكل خاص عن خيار السماح لبوتين بالاحتفاظ بشبه جزيرة القرم ودونباس مقابل السلام، وهو الأمر الذي لم تؤكده حملة ترامب، وعلق كاميرون خلال :خدعة المكالمة" ان مثل هذه الفكرة معيبة

ويقول كاميرون: "ترامب مقتنع بوجود صفقة يجب إبرامها وهذا ليس هو الحال لأن بوتن يريد أكثر من ذلك بكثير"، مضيفًا أنه يعتقد أن ترامب، إذا فاز بالرئاسة، سيدعم الجانب الفائز في ساحة المعركة ولهذا السبب فإن القتال هذا الصيف مهم للغاية.

ويسمع صوت كاميرون أيضًا وهو يقول إن أوكرانيا لن تتم دعوتها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي العسكري في قمة الشهر المقبل لأن واشنطن تعارض الفكرة. وقال إنه لا يعتقد أن الخطة الفرنسية المحتملة لإرسال قوات إلى أوكرانيا هي النهج الصحيح لأنها ستصبح هدفا لبوتين.

كما سعى إلى طمأنة أن دعم بريطانيا سيستمر في حالة تشكيل حكومة حزب العمال بعد الانتخابات المقبلة، وقال للمخادعين: "أعتقد أن حزب المعارضة متحمس للدفاع عن أوكرانيا ومساعدتها بقدر حماس حزب المحافظين لذا لا أعتقد أنكم سترون أي تغيير".